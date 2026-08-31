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Se inauguró Casa Grande, un espacio para cuidar, acompañar y construir comunidad

El nuevo lugar para adultos mayores se enmarca en el Plan Mil65. Casa Grande funcionará con propuestas de alojamiento transitorio, centro de día y voluntariado

31 de agosto 2026 · 22:00hs
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El intendente Pablo Javkin participó de la inauguración y brindó detalles de Casa Grande.

El intendente Pablo Javkin participó de la inauguración y brindó detalles de Casa Grande.
Corte de cintas. Casa Grande se pensó

Corte de cintas. Casa Grande se pensó, como otros espacios, a partir de la pérdida de coberturas en una población vulnerable.

Casa Grande, un nuevo espacio abierto a la comunidad en Mitre 3834 que busca fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento de las personas mayores, quedó formalmente inaugurada ayer, en un acto encabezado por el intendente Pablo Javkin. El lugar apunta a promover la autonomía, el bienestar, la participación y la integración social.

El espacio fue cedido por el Centro Educativo Latinoamericano, en el marco de un trabajo articulado con instituciones privadas y organizaciones de la comunidad que abordan de manera integral las distintas etapas de la vida. La iniciativa se inscribe además en el Plan Mil65, una política integral que promueve el seguimiento personalizado y el acompañamiento cotidiano, priorizando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo las redes de cuidado en la ciudad.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, y por la directora de Adultos y Adultas Mayores, Victoria Zangara, el jefe municipal se refirió a los alcances de la iniciativa, y detalló: "Acá vamos a tener, primero, un refugio a las 24 horas para personas que están en situación de calle y son mayores de 65 años".

Un espacio para los mayores

Javkin explicó que en el espacio también funcionarán talleres y propuestas detinadas a adultas y adultos mayores y precisó que la creación de este espacio responde, entre otras cuestiones, a una problemática que el municipio comenzó a detectar con mayor frecuencia a partir del trabajo territorial con personas en situación de calle.

"Las ciudades están viendo crecer su población adulta mayor, y eso es una tendencia mundial que acá también se da y que va en progreso”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el aumento de la expectativa de vida y la disminución de los nacimientos generan un mayor peso relativo de la población adulta mayor.

>>Leer más: Casa Grande, una nueva respuesta a la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores

“Hay cuestiones nuevas. Antes siempre uno pensaba que los problemas sociales de ese sector se atendían con las coberturas nacionales”, planteó Javkin, y agregó: “Hay un retiro de muchas de las ofertas de las prestaciones, de PAMI y de otras instituciones, que hacen que, como Estados municipales, empecemos a detectar cosas que antes no detectábamos, particularmente gente mayor que está en situación de calle y que no tiene ni la cobertura social ni la asistencia, por ejemplo, para estar dentro de una institución”.

Corte de cintas. Casa Grande se pensó, como otros espacios, a partir de la pérdida de coberturas en una población vulnerable.

Corte de cintas. Casa Grande se pensó, como otros espacios, a partir de la pérdida de coberturas en una población vulnerable.

Obra hecha desde cero

Respecto a las tareas realizadas en el lugar, el mandatario mencionó que la obra demandó una inversión cercana a los $ 600 millones y fue realizada desde cero luego de la demolición de las instalaciones existentes. “Acá hubo que demoler toda una instalación que había y hacerlo todo desde cero”, explicó Javkin.

"Se hizo en tiempo récord, empezamos en enero, y hoy ya estamos abriéndolo, un poquito más de 8 meses. Y, bueno, a partir de acá, lo lindo es que la infraestructura es linda verla, es linda verla cumplida en tiempo, pero acá lo importante es lo que empieza a pasar adentro", sostuvo el jefe municipal y destacó además el impacto que tendrá en el barrio.

“Cuando algo funciona las 24 horas, siempre es más seguridad, hay más movimiento, hay más actividad en el barrio”, señaló Javkin, y añadió: "Lo más lindo para mí fue cuando venía y charlaba, la alegría de los vecinos del barrio".

>>Leer más: Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Por su parte, el secretario de Desarrrollo Humano y Hábitat, valoró especialmente la apuesta del Estado local por la inversión en materia social, y resaltó: "Es un momento donde se está recortando todo lo social, se achica lo que tiene que ver con la contención social en la Argentina. En Rosario decidimos poner en marcha un nuevo hogar, un hogar para contener a los adultos mayores que más sufren, a los más vulnerables, los que están en situación de calle, para que tengan un lugar aquí donde recontrar su proyecto de vida".

"Este es un espacio que estábamos esperando porque nos da más capacidad de contención en el día día", remarcó Gianelloni, y mencionó: "La idea es poder contener a los adultos mayores, que tengan un lugar donde puedan ser escuchados y, a la vez, fortalecer la red comunitaria en el barrio Matheu".

Alojamiento, centro de día y voluntariado

Casa Grande surgió como una propuesta para dar respuesta a situaciones de aislamiento social y soledad no deseada, generando oportunidades de encuentro y construyendo vínculos significativos entre pares y entre distintas generaciones. El proyecto promueve la autonomía y participación de las personas mayores. Contempla tres líneas estratégicas de trabajo: alojamiento transitorio y abordaje de situaciones, centro de día y voluntariado.

En su primera línea, Casa Grande cuenta con 18 plazas de alojamiento transitorio destinadas a personas mayores de 60 años, autoválidas, que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social y requieran acompañamiento institucional. Allí se garantizarán prestaciones vinculadas a la alimentación, higiene, descanso y cuidado; además se promoverán actividades sociopreventivas, la participación en la vida cotidiana de la institución y acciones destinadas a fortalecer la autonomía y la reinserción social.

>>Leer más: En Rosario hay 40 mil adultos mayores que viven solos

El centro de día, con funcionamiento de 8 a 18, es un espacio de encuentro, participación y prevención destinado a favorecer la integración social, fortalecer las redes vinculares y evitar situaciones de institucionalización. Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado de coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, auxiliares gerontológicos y talleristas, entre otros profesionales.

En ese marco se desarrollarán propuestas de alfabetización digital, autocuidado y prevención en salud, arte, cultura, actividad física y recreación. Entre las actividades gratuitas y abiertas previstas para todas las personas mayores de la ciudad se encuentran talleres de Tango, Memoria, Teatro, Gimnasia adaptada, Pintura, Manualidades, Música, Musicoterapia, Folclore, Canto, Arteterapia, Yoga, Elaboración de mermeladas y conservas y Baile libre.

También se impulsarán propuestas intergeneracionales junto a la Escuela Gurí, como la huerta y el espacio de panificación, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias entre generaciones.

Las actividades sociopreventivas tendrán como ejes la estimulación cognitiva, la actividad física adaptada, la prevención de caídas y accidentes, los hábitos saludables y los espacios recreativos, artísticos y culturales. Además, se promoverán encuentros en plazas, clubes, escuelas y centros culturales, junto con convenios con instituciones educativas, deportivas y culturales.

La tercera línea es el voluntariado, creado como una herramienta para promover la participación activa de las personas mayores en acciones solidarias, culturales y comunitarias. La propuesta busca fortalecer los vínculos interpersonales, el sentido de pertenencia, la participación ciudadana y el acceso a los recursos sociales.

>>Leer más: Inauguran un refugio para personas en situación de calle en la zona sur de Rosario

En este sentido, y en el marco de la inauguración, la directora de Adultas y Adultos Mayores, Victoria Zangara sostuvo que Casa Grande “es un alojamiento transitorio y forma parte de los 84 espacios con centros de día con todas las actividades que estamos haciendo en todo el territorio de la ciudad de Rosario", y prosiguió: "Así vamos a seguir durante todo el año, trabajando en cada uno de estos espacios, con voluntariados integrados por adultos mayores para trabajar con adultos mayores. Y esto quiere decir: con sus pares, con sus redes, para poder conocer cuáles son las situaciones que están atravesando”.

Además, la funcionaria se refirió a las actividades que ofrece el espacio para adultas y adultos mayores y destacó que “los talleres, la estimulación cognitiva, actividades físicas, y todo lo que tiene que ver con arte. Esto es abierto a la comunidad y es un espacio intergeneracional, que tiene más autonomía y más vínculos”.

Con todo, Casa Grande se presenta como un nuevo punto de encuentro para el barrio y para la ciudad: un espacio para compartir, aprender, participar y construir comunidad.

Del acto inaugural participaron además el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi; los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale; de Salud Pública, Soledad Rodríguez, y General, Miguel Tessandori; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el senador provincial Ciro Seisas, y representantes del Centro Educativo Latinoamericano y de la Escuela Especial Guri Nº 1230, entre otras autoridades.

>>Leer más: La UNR pone en marcha unos 30 cursos para adultos mayores

Plan Mil65

El Plan Mil65 acompaña a las personas en dos etapas clave de la vida: desde la gestación hasta los 3 años y a partir de los 65. La iniciativa propone un seguimiento personalizado, priorizando a quienes más lo necesitan y poniendo el foco en las personas, sus necesidades y sus trayectorias, más allá de las estadísticas. Además, promueve el encuentro entre generaciones mediante espacios compartidos donde niños, jóvenes y personas mayores intercambian experiencias, fortalecen vínculos y contribuyen a construir una comunidad más integrada y solidaria.

Para conocer más sobre el Plan MIL65 y sus iniciativas, ingresar a rosario.gob.ar.

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