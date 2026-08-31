El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Lucho Cantero, de 23 años, fue considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de un homicidio. Se presentaba como parte de “la nueva generación de los Cantero” y buscó imponer su poder en la zona sur de Rosario.

Fuertes condenas a la banda de Lucho Cantero, detrás de crímenes con la firma de Los Monos.

En enero de 2022, a poco de cumplir la mayoría de edad, Lucho Cantero quedó preso al ser considerado líder de una asociación ilícita. El hijo de Claudio "Pájaro" Cantero , antiguo jefe de Los Monos asesinado en 2013, se había consolidado como el referente de una nueva generación de la organización criminal. Su rápida pero intensa y violenta carrera fue abordada en un juicio oral por el que terminó condenado a 31 años de prisión.

Uriel Luciano "Lucho" Cantero, hoy de 23 años, acumuló años de pena como jefe de una asociación ilícita y por haber instigado un asesinato. Ese hecho particular grafica la intensidad con la que el grupo intentó controlar barrios de la zona sur: la víctima era amigo de Cantero, pero sin demasiados reparos lo mandó a matar por algunas diferencias que consideró insalvables.

Sin embargo el hijo del Pájaro zafó de la condena máxima, dado que fue absuelto por un homicidio calificado . Suerte que no pudieron correr otros dos miembros de la organización, Agustín "Kaky" Varela y Juan Ignacio González, de 25 y 22 años, condenados a prisión perpetua por el asesinato de un joven al que le robaron la moto.

Hijo del Pájaro

La investigación a la banda refleja el ascenso de un grupo de jóvenes que intentó apoderarse de la marca Los Monos por el lazo sanguíneo que une a Lucho Cantero con su padre el Pájaro. Incluso sin reparar demasiado en las diferencias con otros referentes históricos de la organización, como el propio Máximo Ariel "Guille" Cantero. La Fiscalía los acusó de varios delitos violentos en el marco de la organización que tuvo base en los barrios Las Flores y La Granada con el comercio de drogas como trasfondo.

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La banda de Lucho se precipitó en las crónicas policiales con hechos más llamativos y simbólicos que estrictamente vinculados al crimen organizado. Un episodio clave fue el registrado en la Navidad del 2021, cuando varios integrantes de la banda se filmaron recibiendo los festejos mientras disparaban al aire con armas automáticas.

Por ese hecho Cantero fue condenado a 6 años de prisión en una causa anterior. Otro identificado en ese grupo fue Dylan "Capocha" Baldón, que entonces tenía 18 años. Por aquel episodio ya había sido condenado a cuatro años de cárcel, a los que ahora se acumulan 12 años más tras la condena dictada el viernes pasado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Natalia Benvenutto y Marcelo Rodríguez.

Lucho Cantero, instigador

"Mami me estoy muriendo. Me pegaron una banda de tiros. Lucho me mandó a pegar. Hace algo. Denuncialo. No me quiero morir ma". Esos fueron los mensajes que el 21 de junio de 2021 Damián Gastón Gómez le envió por WhatsApp a su madre. Acababa de acribillarlo un sicario desde una moto que se le cruzó ante el auto que conducía en la zona de Anchorena y Balcarce.

Así quedó el vehículo donde ejecutaron a Damián Gómez. Eso sucedió en junio de 2021. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

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Al día siguiente del hecho La Capital habló con familiares de la víctima que vivían en el barrio 17 de Agosto, a metros del mural del Pájaro Cantero ubicado en una cancha de fútbol. "Acá no podemos hablar de eso", dijo una hermana de Gómez con lágrimas en los ojos y sugiriendo que tenían miedo. Más allá de las últimas palabras de la víctima, entre las que mencionó a Lucho Cantero, la investigación pronto coincidió con aquel aviso del joven moribundo.

En enero de 2022 Lucho Cantero fue imputado como instigador del crimen, acusación que se sostuvo durante el debate y por la cual fue condenado por homicidio agravado. Mientras que Santiago Arnold fue sindicado como autor material junto a Capocha Baldón, que como era menor al momento del hecho su caso fue abordado por el fueron correspondiente.

Otros crímenes

La condena mayor para Kaky Varela y Juani González fue por el asesinato de Luciano Muscio, ocurrido el 3 de julio de 2022. Al joven de 28 años lo mataron a balazos para robarle la moto cuando iba por la autopista Rosario - Buenos Aires. Los miembros de la banda habían marcado la víctima y su vehículo, una Honda XR 250, en las picadas ilegales.

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Otro de los crímenes abordados en el juicio fue el de Ulises Gastón Gamarra, asesinado a los 23 años el 23 de febrero de 2022. El joven estaba en un auto en San Francisco Solano al 2500, barrio Las Delicias, cuando fue acribillado. Dentro del vehículo la policía halló 24 mil dólares.

Ulises Gamarra tenía 23 años. Lo asesinaron a balazos cuando iba en un auto en el que llevaba 24 mil dólares.

Sin embargo este homicidio quedó impune. Cantero había sido acusado como instigador y otros cuatro jóvenes como autores materiales. Pero el tribunal decidió absolverlos a todos por el beneficio de la duda. Por ese falló el hijo del exjefe de Los Monos esquivó la condena a prisión perpetua.

La firma Los Monos

Otra de las personas absueltas fue María del Carmen Martín, una mujer de 62 años que había sido acusada como miembro de la asociación ilícita. Concretamente en la pesquisa la habían ubicado como una gestora que falsificaba documentación de los vehículos que la banda adquiría de manera ilícita.

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Durante el juicio hubo otros condenados. Mirco González recibió la pena de 7 años de prisión, y Marcelo "Chelo" Sotelo a 14 años de cárcel. En tanto en la misma causa ya habían sido condenados otros 30 integrantes, entre ellos Lorena Verdún, madre de Lucho Cantero.

La causa a Lucho Cantero se suma a otras condenas de jefes criminales que comandaron organizaciones violentas desde la cárcel. En su caso lo hizo desde el penal de Marcos Paz por medio de llamadas telefónicas y mensajes. En ellos, según consta en el expediente, aseguraba encarnar a "la nueva generación de los Cantero". "Guille no corta ni pincha conmigo, el barrio es mío", decía.