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Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

El mandatario fue acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por sus dichos contra la oposición y la prensa.

31 de agosto 2026 · 15:01hs
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Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año, en el que apuntó duramente contra la oposición y el periodismo.

La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano, por el delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. El caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.

“El presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”, dice la denuncia.

Los abogados de la entidad cuestionaron que Milei “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario” en su discurso y realizar “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”.

“Al hacerlo, omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”, sumaron.

También remarcaron que “abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo”, y que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.

Durante su disertación en la ORT, el presidente volvió a cuestionar el rol de la prensa y arengó a los alumnos a abuchearla: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”, dijo.

“La jurisprudencia argentina ha establecido que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que de ninguna manera puede equipararse al de un ciudadano común. Al usar el aparato de comunicación estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”, manifestaron.

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