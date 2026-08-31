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Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Mientras los argentinos encaran el último tramo de 2026, un repaso por los feriados que quedan y la particular chance que se abre el próximo año

31 de agosto 2026 · 08:19hs
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Quedan varios feriados en 2026. Y se abre una gran chance de viaje en 2027.

Quedan varios feriados en 2026. Y se abre una gran chance de viaje en 2027.

Los feriados, se sabe, son una chance de descanso que se suma a los tradicionales fines de semana. Muchas veces son oportunidades, incluso, para viajar. Por eso no es raro que, cada lunes, los argentinos repitan una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

La buena noticia es doble. Por un lado, quedan varios feriados aún de cara al final de 2026. Incluso, chances de findes extra largos para hacer alguna escapadita cercana. Por el otro, se abre una ventana increíble para viajar más lejos en 2027.

La gran chance de marzo de 2027

Hay que tener en cuenta el mes de marzo de 2027. Feriados nacionales y la tradicional celebración de la Semana Santa conflyuen para permitir un descanso muy largo. A tener en cuenta: basta pedirse dos días para lograr nueve de descanso. En el almanaque se deben marcar en rojo el lunes 22 y el martes 23 de marzo.

De esta manera, quedan el sábado 20 y domingo 21 de marzo como fin de semana tradicional, luego el lunes 22 y martes 23 de marzo como días en los que el trabajador se pide licencia. Allí se pega el miércoles 24 de marzo, que es feriado nacional inamovible por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

Entonces llegan jueves 25 y viernes 26 de marzo, que el año próximo son Jueves y Viernes Santo. Funcionan con régimen de asueto y feriado, respectivamente. Luego, llega el fin de semana de cierre con el sábado 27 y domingo 28 de marzo.

De este modo, con un uso mínimo de los días de descanso, se abre una gran posibilidad de descanso y viaje.

Los feriados que quedan en 2026

¿Qué pasa ahora, de cara a los últimos meses de 2026? A continuación, un repaso por el calendario de Argentina. La mala noticia es que septiembre no ofrece feriados nacionales, pero de octubre a noviembre hay varias fechas para agendar.

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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