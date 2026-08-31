El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el "Patón" Bauza: cómo está hoy el ídolo de Central

El neurólogo volvió a encontrarse con el histórico entrenador en Quito, donde vive junto a su familia. Bauza fue diagnosticado en 2021 con demencia frontotemporal y atraviesa una etapa marcada por fuertes limitaciones en la comunicación

Facundo Manes volvió a encontrarse con Edgardo "Patón" Bauza, esta vez en Quito, Ecuador, donde el ídolo de Central reside desde hace años y donde es profundamente querido tanto por su carrera como jugador como por la que construyó luego en los banquillos. El neurólogo ya lo había conocido tiempo atrás en Buenos Aires, pero esta vez el reencuentro se dio en un contexto muy distinto: Bauza atraviesa una demencia frontotemporal diagnosticada en 2021, una enfermedad que fue transformando profundamente su día a día y el de toda su familia.

Manes compartió el momento en su cuenta de X y lo describió como uno de los pasajes más emotivos de su viaje. En el posteo, además de repasar la trayectoria del "Patón" en el fútbol argentino, eligió poner el foco en otra dimensión de su historia: la que tiene que ver con la enfermedad, el acompañamiento familiar y los cuidados.

El Patón Bauza es una de las figuras más queridas de la historia de Central: fue campeón como jugador y años después repitió esa gloria desde el rol de DT. Su carrera como entrenador lo llevó también a otros clubes de Sudamérica y a la selección argentina, pero fue en Ecuador donde terminó construyendo un vínculo especial con el país donde hoy reside.

En 2021, un diagnóstico cambió el rumbo de su vida: la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva que afecta principalmente las áreas del cerebro vinculadas a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, lo obligó a retirarse definitivamente de su carrera como director técnico.

El posteo de Facundo Manes tras el encuentro

En su publicación, Manes contó que este segundo encuentro con Bauza se dio "en otra etapa de su vida" y remarcó que, más allá de todo lo que representó en el fútbol, la enfermedad que atraviesa hoy le muestra "otra dimensión de lo humano". El neurólogo explicó que enfermedades como la demencia frontotemporal transforman profundamente tanto la vida de quien la padece como la de su familia, y que frente a esos cambios hay algo que sigue intacto: el afecto, la presencia y el cuidado.

Volver a encontrarme con el Patón Bauza en Ecuador fue uno de los momentos más emotivos de este viaje. Lo había conocido hace algunos años en Buenos Aires. Hoy volvimos a vernos en Quito, en otra etapa de su vida. El Patón dejó una huella enorme en el fútbol argentino, pero… pic.twitter.com/ofkPJMINlO — Facundo Manes (@ManesF) August 31, 2026

El exdiputado también dedicó parte de su mensaje a Maritza Gallardo, la esposa del Patón, con quien también se reencontró en Quito. Dijo haberse conmovido al ver el amor, la entereza y la dedicación con la que ella acompaña a su marido día a día. En ese sentido, remarcó que detrás de cada persona que atraviesa una enfermedad neurodegenerativa hay una familia y, muchas veces, un cuidador que sostiene en silencio una parte enorme de esa historia.

Manes cerró su publicación agradeciendo tanto a Bauza por el reencuentro como a Gallardo por la tarea de cuidado que lleva adelante, y remarcó la importancia de hablar abiertamente sobre este tipo de enfermedades para comprenderlas mejor, reducir el estigma que suelen generar y recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona que merece seguir siendo mirada con respeto, cariño y dignidad. Además, invitó a quienes quieran conocer más sobre la historia del "Patón" a ver el documental realizado por la Fundación TASE con la colaboración de Bauza y su familia.

Cómo está hoy de salud el "Patón" Bauza

Según pudo saberse a través de su entorno familiar, Bauza perdió en el último tiempo la capacidad de comunicación verbal y ya no puede hablar. Pese a las severas limitaciones físicas y comunicativas que le impone la enfermedad, su esposa contó públicamente que el exentrenador se encuentra tranquilo, bien cuidado y de buen humor, y que responde de manera positiva a estímulos como el cariño de sus seres queridos y la música.

Especialistas médicos y su propio círculo cercano plantearon en distintas ocasiones que los golpes reiterados de cabeza a la pelota, producto de su extensa trayectoria como defensor central, podrían haber actuado como un factor de riesgo o "gatillo" para el desarrollo de esta patología neurodegenerativa.