El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

La OMS estimó que va camino a superar el brote de 2014-2016, el más mortífero registrado, que tuvo más de 11.000 fallecimientos en África

Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron el lunes que el brote del virus del ébola ya superó los seis mil casos y suma casi tres mil muertos.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que sigue fuera de control y va camino a superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 29 de agosto, un total de 6.041 personas se contagiaron y otras 2.911 fallecieron a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,2 %.

El Ministerio de Salud congoleño destacó en su informe de situación que, “pese a la transmisión sostenida, no se vieron afectadas nuevas zonas sanitarias”.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos de fase 1 en humanos que hasta la fecha se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.