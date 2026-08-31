La Capital | brote

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

La OMS estimó que va camino a superar el brote de 2014-2016, el más mortífero registrado, que tuvo más de 11.000 fallecimientos en África

31 de agosto 2026 · 20:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron el lunes que el brote del virus del ébola ya superó los seis mil casos y suma casi tres mil muertos.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que sigue fuera de control y va camino a superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 29 de agosto, un total de 6.041 personas se contagiaron y otras 2.911 fallecieron a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,2 %.

El Ministerio de Salud congoleño destacó en su informe de situación que, “pese a la transmisión sostenida, no se vieron afectadas nuevas zonas sanitarias”.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos de fase 1 en humanos que hasta la fecha se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Lo último

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil

Ambos fueron detenidos en 2022 en el marco de un operativo nacional. Uno de ellos compartió material explicito casi 70 mil veces
Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil
Newells rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico
Ovación

Newell's rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Messi anunció su retiro de la selección argentina: Me llevo momentos inolvidables

Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me llevo momentos inolvidables"

Ovación
El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi
Ovación

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

Newells rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

Newell's rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

Policiales
Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

La Ciudad
Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario
Política

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto
Policiales

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

Autos chinos: la escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras
Motores

Autos chinos: la escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90
La Región

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Pullaro: Nos adelantamos cuatro meses para ayudar a las familias endeudadas
Política

Pullaro: "Nos adelantamos cuatro meses para ayudar a las familias endeudadas"

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su salida
Política

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su salida

Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe
Economía

Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza
Economía

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza

Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque
La Ciudad

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo
Agro

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario
La Ciudad

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Santa Fe Business Forum, para conectar la producción provincial con el mundo
Economía

Santa Fe Business Forum, para conectar la producción provincial con el mundo

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %
Economía

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina
La Ciudad

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos