El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

La máxima llegaría a 21º y el miércoles llegaría con registros aún más altos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 1º de septiembre en Rosario neblinas matinales y cielo algo nublado por la tarde, con una temperatura máxima que alcanzaría los 21º y en la previa de un miércoles que tendría registros más altos.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sudeste cambiando al sur, un registro de 15º y neblinas que se mantendrían hasta la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. A la tarde podría haber un poco de sol, con cielo algo nublado y una máxima de 21º bajando a 14º en la noche.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con la máxima trepando a 24º y la mínima en torno a 12º.

Para el jueves se anuncia 20º de máxima, 14º de mínima y cielo entre mayormente y parcialmente nublado,

El viernes estaría algo nublado, con la máxima en 21º y la mínima bajando hasta los 7º.

El fin de semana arrancaría con un sábado con descenso de temperatura, que tendría marcas entre 18º y 8º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El domingo estaría mayormente nublado con una nueva baja en los registros: 15º de máxima y 3º de mínima.