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Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

La Universidad Nacional de Rosario realizará del 8 al 10 de septiembre una nueva edición de “Estudiá en la pública” en Puerto Joven y el CEC. Habrá más de 150 carreras, información sobre inscripciones y planes de estudio.

31 de agosto 2026 · 14:50hs
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Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Bajo el lema "Estudiá en la pública", del martes 8 al jueves 10 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario. El encuentro tendrá lugar en Puerto Joven y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) (de Avenida Belgrano 950). Además de la posibilidad de conocer la oferta de las trece facultades y los institutos, se realizarán test vocacionales y se ofrecerá información sobre becas y otros programas de beneficios estudiantiles. La entrada es libre y gratuita.

La exposición organizada por la UNR es un evento que convoca masivamente a los estudiantes del último año de la secundaria que proyectan seguir una carrera de nivel superior. En su última edición, la propuesta recibió a más de 34 mil personas.

La novena edición de la Expo Carreras reunirá durante tres días la propuesta educativa de las 13 unidades académicas de la UNR, sus dos escuelas de nivel terciario y las cinco Escuelas de Arte de la provincia de Santa Fe. La actividad es organizada junto con la Dirección de Juventudes y el Centro de Expresiones Contemporáneas, pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

“Creemos que es una experiencia fantástica, porque representa el primer contacto con la universidad pública. Es útil tanto para quienes ya tienen definida su elección de carrera, ya que pueden dialogar con docentes de las facultades correspondientes, como para quienes aún dudan y buscan orientación”, señaló el rector Franco Bartolacci.

Las carreras nuevas y las tradicionales

A lo largo de las tres jornadas, quienes se acerquen a los galpones ribereños podrán conocer planes de estudio, modalidades de cursado, requisitos de inscripción y las más de 150 carreras que ofrece la UNR. También habrá charlas sobre las distintas propuestas académicas y asesoramiento sobre becas, comedores, salud, educación física, orientación estudiantil, acompañamiento pedagógico y salud mental.

Cada una de las 13 facultades contará con su propio stand, donde se podrá acceder a información sobre carreras de grado, cursos y diferentes trayectorias formativas. También estarán presentes la Escuela Superior de Comercio y el Instituto Politécnico, con sus propuestas de nivel terciario.

La Expo Carreras permitirá, además, conocer otras propuestas y espacios de la UNR, como la Escuela de Oficios, la Universidad Popular, el Observatorio Ambiental y distintas iniciativas de extensión universitaria. Entre las experiencias destacadas estará “Viví la UNR 360”, una propuesta inmersiva de realidad virtual que permitirá recorrer distintos espacios de la institución.

También participarán las Escuelas de Arte de la provincia de Santa Fe, ubicadas en las ciudades de Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Estas instituciones cuentan con carreras oficiales y otorgan títulos de validez nacional en Artes Visuales, Música, Teatro, Danza y Artes Audiovisuales. La propuesta busca garantizar el acceso gratuito a la formación artística en distintos niveles y brindar una formación sólida y de excelencia en los diferentes lenguajes del arte.

La última Expo Carreras recibió 33 mil personas

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Fechas, requisitos de inscripción y planes de estudio

Los futuros ingresantes podrán consultar sobre fechas y requisitos de inscripción, acceder a planes de estudio digitales y realizar test vocacionales autogestionados que les permitan orientar sus elecciones.

“Sumamos distintos espacios de la Universidad para que los y las participantes de la ExpoCarreras puedan ver todo el trabajo que se está haciendo. Hay una oferta importante de actividades, como la posibilidad de realizar test vocacionales autogestionados para poder sacarse dudas, en pos de que el estudiante que aún está indeciso pueda orientarse hacia algunas de las áreas que ofrece la UNR”, resaltó el responsable del Área de Bienestar Universitario, Gustavo Simoneta.

La programación incluirá asimismo actividades vinculadas con la diversidad y la accesibilidad en la UNR, además de propuestas del Área de Ambiente, con juegos interactivos sobre la flora y fauna local, medición de la huella de carbono y un taller de compostaje.

También habrá información sobre el Protocolo de Género y de los espacios de escucha y acompañamiento disponibles en cada facultad, junto con distintas instancias de capacitación. Se presentarán, además, los programas de intercambio estudiantil, convenios académicos internacionales y cursos de idiomas.

La ciencia y la innovación también tendrán su lugar en la Expo, con juegos interactivos de UNR 360 y charlas vinculadas con la inteligencia artificial. A esto se sumarán una feria de estudiantes emprendedores, música en vivo e intervenciones artísticas. Radio UNR también estará presente con un stand y transmitirá en vivo desde el lugar durante las jornadas.

La Expo Carreras se realizará del martes 8 al jueves 10 de septiembre, de 9 a 17 horas, en Puerto Joven y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) (de Avenida Belgrano 950). La entrada es libre y gratuita.

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