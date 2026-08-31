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Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales

El Santa Fe Business Forum se realizará hasta el viernes en La Fluvial y reúne a 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión

31 de agosto 2026 · 19:37hs
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Las rondas de negocios son uno de los grandes atractivos del evento.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Las rondas de negocios son uno de los grandes atractivos del evento.

Arrancó en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum, la plataforma que busca conectar a las empresas santafesinas y argentinas con compradores e inversores internacionales. Durante la primera jornada se realizarán 915 reuniones en las rondas comerciales, una cifra que marca el gran interés por profundizar el vínculo entre la oferta productiva santafesina y la demanda de los mercados internacionales.

El encuentro se extenderá hasta el 4 de septiembre e incluirá actividades en Rosario y Santa Fe, además de circuitos productivos en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales ejes del Santa Fe Business Forum son las rondas B2B (business to business), que permiten a empresarios, productores y emprendedores mantener reuniones directas con compradores internacionales, de aproximadamente 30 minutos. Se trata de un mecanismo que facilita el contacto entre la oferta productiva santafesina y la demanda internacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró el foro y afirmó que se trata de “un hecho inédito en la República Argentina”, al destacar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para consolidar al foro como una referencia nacional en materia de negocios e internacionalización.

Pullaro destacó el entramado económico de la provincia y mencionó la presencia de unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas como parte de una estructura productiva que, según remarcó, constituye una de las principales fortalezas santafesinas. “Son gente de trabajo que arranca temprano y termina tarde, que se esfuerza, que cree en el poder que tiene el sistema productivo”, señaló el mandatario santafesino.

El gobernador recordó que, desde el comienzo de su gestión, la provincia priorizó la inversión en infraestructura y, al mismo tiempo, buscó ampliar la presencia de las empresas santafesinas en los mercados internacionales. “Entendimos que teníamos que salir a buscar nuevos mercados internacionales. Así surgió el foro de negocios más grande de la Argentina, que hoy tiene muchas empresas santafesinas, pero también a otras provincias participando. Es un orgullo que eso pueda suceder acá”, afirmó.

En esa línea, destacó el papel estratégico de Santa Fe para el desarrollo del resto del país. “Además de ser los mejores productores en cada una de las ramas de la economía, somos los mejores socios que pueden encontrar otras provincias. Somos socios estratégicos de la energía y de la minería porque tenemos los puertos, el principal polo agroexportador del mundo”, sostuvo.

Finalmente, definió cuál considera que debe ser el rol del Estado en la actual etapa económica: “Hoy gobernar es generar trabajo, es trabajar al lado del sector privado con mucha dinámica y con mucha eficiencia para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener una mejor calidad de vida”.

La internacionalización de las empresas

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, planteó que el objetivo es que el Business Forum trascienda una gestión de gobierno y se convierta en una política de Estado. “Queremos que esto sea una política de Estado de Santa Fe en cuanto a la internacionalización de nuestras empresas, de nuestras pymes. Sin este foro, muchas de las empresas o emprendedores que sueñan con que sus productos lleguen al mundo no podrían hacerlo”, afirmó.

El rol de la provincia como plataforma exportadora también fue destacado por funcionarios nacionales que participaron de la apertura. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Fernando Brun, sostuvo que Santa Fe ocupa un lugar central en la inserción internacional de la Argentina. “Si hay un lugar donde la inserción internacional de la Argentina se concreta con toda claridad es aquí, en Santa Fe. Porque Santa Fe es precisamente una plataforma de lo que queremos que la Argentina sea hacia el mundo”, afirmó.

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, puso en valor no sólo la capacidad productiva santafesina sino también las herramientas financieras que desarrolla la provincia para acompañar a las empresas. “Además de ser la provincia indicada para generar este evento de negocios a escala internacional, crea y diseña herramientas financieras para acompañar a los que invierten en Santa Fe. Crea herramientas de crédito, de garantías y de operaciones de mercado de capitales para acompañar a las pymes que producen y exportan desde Santa Fe”, señaló.

El perfil de los compradores

La composición de los compradores permite trazar un mapa de oportunidades para las empresas santafesinas. Brasil encabeza la lista con once compradores interesados en sectores que van desde alimentos y carnes hasta maquinaria agrícola y energías renovables.

México, en tanto, concentra demandas en nueve sectores, entre ellos videojuegos y producción audiovisual. Uruguay participa con compradores interesados en alimentos, carnes, lácteos y muebles, mientras que Chile y España mantienen una fuerte demanda vinculada con alimentos, lácteos y nutrición animal. Estados Unidos, por su parte, llega con interés en autopartes, construcción y genética.

La lista se completa con compradores de Etiopía, Congo, Gambia y Kenia, en África; Filipinas, Vietnam y Singapur, en el sudeste asiático; Australia, en Oceanía, y Canadá, en Norteamérica.

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