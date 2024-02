La reacción de los funcionarios de Milei a las críticas de Cristina Kirchner

Paricia Bullrich: "No puede con su genio Cristina, como esos criminales que regresan a la escena del crimen"

Cristina Kirchner le respondió a Luis Caputo: "No es el primero de su familia que intenta hacerme callar"

En un posteo publicado en X (ex Twitter), el titular de Economía escribió: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró”. Y desarrolló: “Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal, todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente”.

La ex presidenta criticó duramente al ministro en el documento de 33 páginas que publicó esta mañana en sus redes sociales, al decir que a pesar de que Milei sostuvo “como caballito de batalla que con los «mismos de siempre» no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía”.

Otro de los funcionarios que salió al cruce de Cristina fue Guillermo Francos. “Tiene el tupé de hablar como si no fuera culpable de nada”, replicó el ministro del Interior.

“Hoy he visto con cierta sorpresa las declaraciones de la ex presidente y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner donde pareciera que ella nace a la política ahora para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri”, comenzó con sus críticas Francos.

Embed En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

El ministro apuntó que “llama la atención porque esta falta de autocrítica de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, de hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada. La verdad que indigna y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos les pasa exactamente lo mismo”.

“Ahora resulta que Milei es una creación de los medios, realmente increíble. Yo diría que al contrario, Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que ha sumido a nuestro país en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública de las instituciones, de la política. Y así y todo se siente con derecho de expresar su opinión y su crítica sin dar más que dos meses al presidente Milei para que lleve adelante su gobierno y haber puesto todos los palos en la rueda para que no pueda gobernar, pese a que decía que iba a dar tiempo. La historia juzgará”, arremetió Francos.