La libertaria que discriminó a la hija de un candidato

Luego de hacer afirmaciones discriminatorias contra la hija del candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, una postulante libertaria a la intendencia de la capital de esa provincia se disculpó públicamente y dijo que su intención no fue hacerlo. Se trata de Verónica Sikora, quien había cuestionado a Juez por mostrar un video en el que se veía cómo él y su familia acompañaban a la hija con parálisis cerebral a votar por primera vez en los comicios realizados el domingo pasado en esa provincia.

“Hola Vero, ¿cómo estás? Nosotros no te conocemos, pero ella es nuestra hija y estamos orgullosos de ella como de Martín y Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo cumplió un sueño, porque la primera vez que en 22 años, figuró en el padrón y fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos para que fuera a votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional para elegir y ser elegida”, indicó.

Y agregó: “Vos que vas a ser candidata, sabés que es un derecho que tiene cada ciudadano. Milagros tenía que estar votando y no estar escondida en la casa como vos nos proponés”.

https://twitter.com/ljuez/status/1673771230338379776 Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder. pic.twitter.com/LLbi8dykdj — Luis Juez (@ljuez) June 27, 2023

Luego, el dirigente cordobés indicó: “Estamos muy orgullosos de nuestros hijos y no tenemos nada que esconder. Lo exhibimos con mucho orgullo y a ella (Milagros) en particular porque es el motivo de nuestra vida”.

Por último, expresó: “Le pedimos a Dios para que el día de mañana te sepas expresar mejor y de otra manera, porque de verdad nos lastimaste, ofendiste e innecesariamente la agraviaste”.

El pedido de disculpas de Sikora

“No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”, había expresado Sikora.

Luego de la polémica que generaron sus declaraciones, la abogada libertaria publicó en sus redes sociales un video en el que le pide disculpa a toda la familia Juez, especialmente a la hija del dirigente del PRO.

https://twitter.com/veronica_sikora/status/1673826097463455744 Quiero pedir disculpas para familia del doctor @ljuez y para todos aquellos que he lastimado. pic.twitter.com/8wgub52IvX — Veronica Sikora (@veronica_sikora) June 27, 2023

“Viendo el dolor que causé, quiero pedir mis más sinceras disculpas al Doctor Juez, a su familia y a su hija. Nunca quise discriminar a nadie y jamás lo haría”, expresa Sikora en la publicación.

A su vez, la abogada cordobesa se excusó de que “Lo que hice fue dar una opinión. No estoy de acuerdo con exponer algunas cuestiones de la vida personal en la política. A eso me estaba refiriendo”. También señaló que sus dichos fueron sacados de contexto y que recortaron la entrevista para un uso político: “No es la primera vez que pasa”, concluyó.