La Justicia ordenó la restitución de una de las pensiones que percibía Cristina Kirchner

El cobro se había dado de baja en noviembre de 2024. A pesar del fallo favorable a la exmandataria, desde el gobierno aseguraron que apelarán la decisión

12 de febrero 2026 · 16:51hs
Cristina Kirchner volverá a percibir la pensión por el fallecimiento de su esposo Néstor Kirchner.

Foto: Archivo / La Capital.

Cristina Kirchner volverá a percibir la pensión por el fallecimiento de su esposo Néstor Kirchner.

La Justicia resolvió admitir el recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la Anses había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024. La medida alcanza específicamente a la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, que deberá ser restituida de manera provisoria mientras se sustancia el juicio principal.

La resolución fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social y determina que el organismo previsional deberá reanudar el pago mensual correspondiente a ese beneficio, aunque la decisión no implica la reposición automática de la jubilación vitalicia como expresidenta, que continuará suspendida.

A pesar de la decisión, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que apelarán la decisión de la Justicia.

El fallo

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini declararon “formalmente admisible el recurso” y ordenaron “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”.

El tribunal consideró que la Anses no podía dar de baja la pensión, sino eventualmente suspenderla, y sostuvo que fue improcedente eliminar ambos beneficios bajo argumentos vinculados a “cuestiones de honor”.

En cambio, la Cámara avaló la quita de la asignación vitalicia como presidenta, al entender que la condena judicial en la causa Vialidad habilitó esa decisión.

La postura del gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende Anses, confirmaron que la decisión será apelada mediante la interposición de un recurso extraordinario federal.

Por ahora, Kirchner volverá a percibir provisoriamente la pensión como viuda de Néstor Kirchner, beneficio que hace dos años rondaba los $8 millones, aunque no recuperará la jubilación como expresidenta mientras se mantenga vigente la condena judicial.

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
