El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

La iniciativa avanzó con 121 votos a favor y ninguno en contra. Ahora, la reforma pasará a Diputados, donde cuenta con los votos necesarios para su sanción

A la par del debate en la Argentina, donde el Senado dio este jueves media sanción a la reforma laboral , en México la Cámara Alta aprobó por unanimidad una reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

La iniciativa impulsada por el gobierno mexicano fue aprobada este miércoles, ‌lo que significó el primer paso antes de su discusión final. En diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas. A diferencia de propuestas previas, la actual plantea reducir la semana laboral en dos horas por año hasta 2030 . La ley impactará en unos 13,4 millones de trabajadores.

La ley fue aprobada en general con 121 votos a favor y ninguno en contra . Se espera que en la Cámara Baja logra sanción definitiva, ya que el gobierno y aliados cuenta con los votos necesarios para darle luz verde.

En enero de 2027 se aplicaría la primera reducción de dos horas . "Los beneficios van a ser muy amplios. Está comprobado en otros países que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y genera mejores condiciones laborales", defendió el secretario del Trabajo mexicano, Marath Bolaños. Y agregó: "Es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras".

La jornada laboral en México

Con más de 2,226 horas trabajadas al año por persona, la ‌segunda mayor economía de Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja. Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.