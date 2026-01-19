La Capital | Política | Pullaro

La imagen positiva de Maximiliano Pullaro supera a la de Javier Milei

Una encuesta muestra al gobernador santafesino como el dirigente con mejor imagen en el escenario político actual

19 de enero 2026 · 09:39hs
Encuesta. Maximiliano Pullaro

Encuesta. Maximiliano Pullaro, el dirigente con mejor imagen en el escenario político actual.

El gobernador Maximiliano Pullaro comienza 2026 con un respaldo mayoritario de la opinión pública santafesina, según un estudio de opinión realizado entre el 5 y el 15 de enero por la consultora GYC Comunicaciones, la misma firma que pronosticó con certeza los resultados de los últimos comicios provinciales. La encuesta revela que Pullaro no solo supera el 50 por ciento de imagen positiva, sino que además lidera con amplia diferencia el ranking de dirigentes con mejor valoración social en la provincia.

De acuerdo con el relevamiento, Pullaro alcanza un 56% de imagen positiva, frente a un 23% de imagen negativa, lo que lo ubica en el primer lugar del denominado “top five” de dirigentes evaluados. En segundo lugar aparece el presidente Javier Milei, con 53% de imagen positiva y 32% negativa, seguido por Patricia Bullrich (41% positiva y 36% negativa). Más atrás se posicionan Karina Milei (26% positiva) y Amalia Granata (24% positiva), en un escenario fragmentado donde ninguno logra acercarse a los niveles de aceptación del gobernador santafesino.

El sondeo también muestra una clara diferencia entre la evaluación de las gestiones provincial y nacional. Mientras la administración de Pullaro obtiene un 53% de aprobación y un 39% de desaprobación, la gestión del presidente Milei registra un 44% de aprobación frente a un 50% de rechazo, lo que consolida al mandatario santafesino como el dirigente con mejor balance de gestión entre los consultados.

Confirmación del rumbo

En cuanto al clima social, la percepción sobre la situación económica y social de la provincia aparece dividida. Un 31% considera que la situación es buena o muy buena, mientras que un 36% la califica como mala o muy mala. El resto la define como regular o no responde. Aun así, cuando se consulta por el rumbo general, la mirada es más favorable al gobierno provincial: el 50% de los encuestados cree que Santa Fe va en la dirección correcta, contra un 38% que opina lo contrario. En contraste, a nivel nacional el 51% considera que el país transita un rumbo incorrecto, frente a un 43% que lo ve en la dirección adecuada.

La encuesta también indaga sobre escenarios electorales hipotéticos. Ante la pregunta de si mañana hubiera elecciones para gobernador, el 53% de los santafesinos se inclina por la continuidad de la actual gestión y sus políticas, mientras que el 41% optaría por un cambio. El dato refuerza la idea de un apoyo mayoritario al rumbo político adoptado por la administración provincial.

En el apartado de políticas públicas, los avances en seguridad aparecen como la medida más valorada del gobierno de Pullaro, mencionada por el 31% de los consultados. En segundo lugar se ubica la obra pública, con el 13%, seguida por la recuperación de días de clases, que alcanza el 10%, un indicador que muestra el crecimiento del respaldo social a la continuidad escolar. También se destacan, aunque con menores porcentajes, el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.

Finalmente, el estudio aporta datos sobre la situación económica de los hogares. El 63% de los encuestados afirma que los ingresos familiares alcanzan, aunque en la mayoría de los casos “justo y sin grandes dificultades”. En tanto, un 37% reconoce que no llega a cubrir sus gastos, con distintos niveles de dificultad.

El trabajo se realizó sobre una muestra de 1.921 casos, con un margen de error del 3,2%, mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares en toda la provincia, ponderadas por sexo, edad, nivel educativo, departamento y voto anterior. Los resultados configuran un escenario en el que Pullaro aparece no solo como el dirigente mejor valorado, sino también como el principal activo político de un gobierno provincial que, al iniciar el año, conserva el respaldo mayoritario de la sociedad santafesina.

Noticias relacionadas
Avanza la cárcel El Infierno

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

La campaña contra el dengue en las Escuelas de Verano incluye el aprendizaje y la concientización. 

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

La comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino. Anoche escaparon tres presos, pero fueron recapturados pocas horas después

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Lo último

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Newells arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

El nuevo esquema de subsidios energéticos del gobierno nacional afecta a los rosarinos. Advierten sobre "fuertes aumentos en las facturas de marzo"

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública
Ovación

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Ovación
Newells arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newells arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Policiales
Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

La Ciudad
Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026