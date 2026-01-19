La imagen positiva de Maximiliano Pullaro supera a la de Javier Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro comienza 2026 con un respaldo mayoritario de la opinión pública santafesina , según un estudio de opinión realizado entre el 5 y el 15 de enero por la consultora GYC Comunicaciones, la misma firma que pronosticó con certeza los resultados de los últimos comicios provinciales. La encuesta revela que Pullaro no solo supera el 50 por ciento de imagen positiva, sino que además lidera con amplia diferencia el ranking de dirigentes con mejor valoración social en la provincia .

De acuerdo con el relevamiento, Pullaro alcanza un 56% de imagen positiva, frente a un 23% de imagen negativa, lo que lo ubica en el primer lugar del denominado “top five” de dirigentes evaluados. En segundo lugar aparece el presidente Javier Milei, con 53% de imagen positiva y 32% negativa, seguido por Patricia Bullrich (41% positiva y 36% negativa). Más atrás se posicionan Karina Milei (26% positiva) y Amalia Granata (24% positiva), en un escenario fragmentado donde ninguno logra acercarse a los niveles de aceptación del gobernador santafesino.

El sondeo también muestra una clara diferencia entre la evaluación de las gestiones provincial y nacional. Mientras la administración de Pullaro obtiene un 53% de aprobación y un 39% de desaprobación, la gestión del presidente Milei registra un 44% de aprobación frente a un 50% de rechazo, lo que consolida al mandatario santafesino como el dirigente con mejor balance de gestión entre los consultados.

En cuanto al clima social, la percepción sobre la situación económica y social de la provincia aparece dividida. Un 31% considera que la situación es buena o muy buena, mientras que un 36% la califica como mala o muy mala. El resto la define como regular o no responde. Aun así, cuando se consulta por el rumbo general, la mirada es más favorable al gobierno provincial: el 50% de los encuestados cree que Santa Fe va en la dirección correcta, contra un 38% que opina lo contrario. En contraste, a nivel nacional el 51% considera que el país transita un rumbo incorrecto, frente a un 43% que lo ve en la dirección adecuada.

La encuesta también indaga sobre escenarios electorales hipotéticos. Ante la pregunta de si mañana hubiera elecciones para gobernador, el 53% de los santafesinos se inclina por la continuidad de la actual gestión y sus políticas, mientras que el 41% optaría por un cambio. El dato refuerza la idea de un apoyo mayoritario al rumbo político adoptado por la administración provincial.

En el apartado de políticas públicas, los avances en seguridad aparecen como la medida más valorada del gobierno de Pullaro, mencionada por el 31% de los consultados. En segundo lugar se ubica la obra pública, con el 13%, seguida por la recuperación de días de clases, que alcanza el 10%, un indicador que muestra el crecimiento del respaldo social a la continuidad escolar. También se destacan, aunque con menores porcentajes, el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.

Finalmente, el estudio aporta datos sobre la situación económica de los hogares. El 63% de los encuestados afirma que los ingresos familiares alcanzan, aunque en la mayoría de los casos “justo y sin grandes dificultades”. En tanto, un 37% reconoce que no llega a cubrir sus gastos, con distintos niveles de dificultad.

El trabajo se realizó sobre una muestra de 1.921 casos, con un margen de error del 3,2%, mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares en toda la provincia, ponderadas por sexo, edad, nivel educativo, departamento y voto anterior. Los resultados configuran un escenario en el que Pullaro aparece no solo como el dirigente mejor valorado, sino también como el principal activo político de un gobierno provincial que, al iniciar el año, conserva el respaldo mayoritario de la sociedad santafesina.