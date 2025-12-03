La Capital | Provincias Unidas

Provincias Unidas armó su bloque: 18 diputados, con Scaglia como presidenta

Finalmente, el sello de los gobernadores quedó con casi una veintena de legisladores. Hubo fugas y otras incorporaciones para hacer peso en el Congreso

3 de diciembre 2025 · 14:59hs
Gisela Scaglia presidirá el bloque de 128 diputados Provincias Unidas.

Foto: Archivo / La Capital.

Gisela Scaglia presidirá el bloque de 128 diputados Provincias Unidas.

Finalmente, Provincias Unidas (PU) logró armar un bloque de 18 legisladores en la Cámara de Diputados nacional, que representa el espacio de gobernadores más grande. Santa Fe aporta cuatro legisladores y a la presidenta del bloque, la exvice de Santa Fe Gisela Scaglia.

Además de Santa Fe, el espacio tendrá representantes de Córdoba, Chubut y Jujuy, aunque Corrientes, liderada por Gustavo Valdés, finalmente integrará la UCR, pese a que fue el único ganador de Provincias Unidas en octubre. Tampoco aporta diputados el gobernador Claudio Vidal, quien jugó en las elecciones para Provincias Unidas.

Así y todo, el espacio quedó por encima del armador del mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien no logró sumar a otras provincias del norte como Misiones, Catamarca, y también Neuquén, y de ese modo es el que representa a más gobernadores.

Cómo queda Provincias Unidas

En rigor, tendrá cuatro representantes por Santa Fe (Scaglia, los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y José Núñez, ex-Pro), seis por Córdoba (Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres), dos por Jujuy (Jorge Rizotti y María Inés Zigarán), el chubutense Jorge Ávila, los radicales Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, el rionegrino Sergio Capozzi y la mendocina Lourdes Arrieta, libertaria de origen que rompió con el mileísmo.

Otro punto importante fue la no incorporación al bloque de Miguel Ángel Pichetto, que en parte se argumenta por no querer entregarle la Presidencia a Scaglia.

Sin embargo, terminó aceptando integrarse, junto a Nicolás Massot, bajo la figura de un interbloque de nombre Unidos que incorporaría algunos diputados más.

Se trata del espacio de cinco gobernadores, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Claudio Vidal, que intentó instalarse como tercera opción y animó la campaña. Pero tuvo resultados que no esperaban. Hubo una fragmentación, aunque el bloque terminó manteniendo el número que proyectaba y con representación de las provincias.

G7Qk0C7XEAA1u15
El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

