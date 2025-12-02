El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

El futbolista criado en las inferiores del Canalla fue pieza clave en su equipo, pero estuvo ausente en la definición por una fractura en hueso del tobillo

Los torneos van llegado a su fin en los distintos países y en una de las ligas sudamericanas que se definió el pasado fin de semana hubo un jugador surgido de las divisiones inferiores de Central y que jugó en la primera canalla que dio la vuelta.

El torneo en cuestión es el de Paraguay, donde Cerro Porteño logró su título número 35 luego de ganar el último partido, con condición de visitante. Y allí estuvo un excanalla, aunque no en cancha.

Federico Carrizo volvió a coronarse campeón con Cerro Porteño , club en el que milita ya desde hace varios años. El Ciclón debía ganar en la última fecha para no depender de nadie y lo hizo.

Igualmente para Carrizo fue un domingo especial, ya que no pudo estar en cancha en el partido consagratorio por una lesión. Es que en el encuentro anterior sufrió la fractura de un hueso del tobillo, lo que le impidió jugar.

Carrizo luce orgulloso la copa obtenida el pasado fin de semana. El Pachi se formó en las inferiores de Central.

Cerro Porteño llegó a la última fecha con 43 puntos, uno más que su escolta Guaraní. Y el Ciclón debía ir a definir como visitante del colista Atlético Tembetary, al que finalmente derrotó 2 a 0 con goles de Juan Iturbe y Jorge Morel. Por eso no le importó que Guaraní hiciera lo suyo, como local, frente a Sportivo Luqueño.

Hace desde 2019 que el Pachi Carrizo viste la camiseta de Cerro Porteño. La única temporada en la que no estuvo en el club paraguayo fue la 2022, cuando se fue un año a préstamo a Peñarol de Montevideo.

Cerro Cerro Porteño publicó una foto alusiva al 35º título que logró en su historia.

En Central siempre lo recuerdan de la mejor forma, sobre todo porque es uno de los pocos futbolistas que ganó todos los clásicos que jugo, que fueron nada menos que cinco.

Hoy, lejos de Arroyito, el cordobés de 34 años sigue vigente y obteniendo títulos. Este de 2025 se suma a los que ya ganó en 2020 y 2021.