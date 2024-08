Arrieta se adelantó a que la echaran de la bancada y conformó un monobloque

>> Leer más: La diputada libertaria que desató un escándalo, tras los pasos de Cristina

La mendocina, en tanto, responsabilizó de esos hechos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y fue protagonista de una fuerte discusión grabada y compartida por las redes sociales y, tras eso, denunció a un diputado de LLA, el rosarino Nicolás Mayoraz, por violencia de género.

“Decidí hacer mi propio bloque porque no puedo ser parte de un lugar donde no me respetan ni a la agenda del presidente (Javier Milei)”, exclamó en la puerta lateral del Congreso. Y aseguró: “Nadie se comunicó conmigo".

Las acusaciones de Arrieta

Además, Arrieta acusó al bloque libertario de “malos tratos”, “falta de consideración" y que la “dejaron sola” tras la controversia que se generó por la visita a represores en el penal de Ezeiza.

Al respecto, aseguró que su primer proyecto en el nuevo bloque será el de la “ampliación de la investigación” de ese polémico encuentro.

Asimismo, la legisladora indicó que seguirá apoyando los proyectos del oficialismo y que votará en función de sus “valores y principios”.

La visita a los represores presos en la cárcel generó fuertes diferencias internas en La Libertad Avanza. En un inicio, Arrieta buscó despegarse de la situación y aseguró que no conocía el verdadero propósito de la actividad. Pero la tensión fue creciendo en los últimos días.

En medio de las peleas, Arrieta utilizó sus redes sociales para compartir la conversación del grupo de WhatsApp en el que se organizó la visita a la cárcel.

Sigue Bonacci

Bonacci también había denunciado públicamente que fue a Ezeiza sin saber a quiénes iban a visitar, pero su pelea con las autoridades del bloque no fue violenta.

Pagano mantiene una relación tensa con Menem desde la fallida conformación de la comisión de Juicio Político, pero también descartó alejarse del oficialismo.