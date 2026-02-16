La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se contectó con el equipo"

Jorge Almirón valoró el triunfo ante Barracas Central. Potenció a Di María, Copetti y Pizarro y dijo que tiene un grupo noble donde el que no juega apoya

16 de febrero 2026 · 15:37hs
Jorge Almirón se mostró satisfecho con el triunfo de Central

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Jorge Almirón se mostró satisfecho con el triunfo de Central

Luego del empate ante Aldosivi en Mar del Plata, algunos ya miraban de reojo a Jorge Almirón. A Central le costaba cerrar los partidos, perdió tres puntos contra Belgrano sobre el final, dos contra el Tiburón, no metía goles en los segundos tiempos y tampoco había ganado en el Gigante.

El miércoles pasado, en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano sorteó un escollo en esos partidos que son incómodos ya que el equipo de primera no tiene casi nada para ganar y mucho para perder. Pero el domingo en Arroyito con una contundente victoria frente a Barracas Central comenzó a enderezar el barco de los pesimistas que lo empezaron a ver con otro semblante

Respecto al partido dijo: “Estoy muy contento por como se dio, por lo que hizo el equipo y creo que merecíamos el gol antes por lo que hicimos en el primer tiempo ya que tuvimos mucho desgaste. Vamos mejorando y evolucionando. Eso se nota en la energía de la gente en esta cancha. Intentamos y fuimos para adelante. Fue una buena victoria ante un rival donde tengo entendido que a Central no le fue bien y había que romper ese maleficio. Nunca especulamos, fuimos los que generamos en todo momento aún ganando”.

El DT cuando lo consultaron por Fideo y si fue el mejor partido de su ciclo continuó: “Di María es el líder del equipo y sus compañeros también lo siente ya que da mucha seguridad con la pelota, se van juntando y mejorando con Pizarro e Ibarra. Los de la mitad de la cancha que se encargan de manejar los ritmos de juego lo están haciendo cada día mejor. Además, el doblo 9 funcionó. Copetti además del gol hizo un gran desgaste, trabajó muy y esto contento por él porque se lo merece. Y Veliz tuvo esa del final que hubiese sido un cierre muy bueno. Siempre es importante que los delanteros hagan goles. Fue una gran noche. Venimos mejorando. Contra Aldosivi hicimos un buen partido que nos empataron sobre el final, ante Sportivo Belgrano nos tomamos las cosas seriamente y ante Barracas fue el mejor”.

Leer más: Enzo Copetti al fin sacudió las redes y encaminó el necesario primer triunfo de Central en el Gigante

Las explicaciones de Jorge Almirón sobre la táctica de Central

Durante el primer tiempo Central cargó el juego por la derecha. Al respecto Almirón comentó: “Lo que pasa es que Ángel se tiraba por ese sector y el lateral pasaba mucho al ataque. Nos faltó el último toque y la definición. Ellos achicaron sobre la línea del área y no se meten atrás. Pizarro también intentó romper líneas. Fideo en la segunda mitad jugó por izquierda con el ingreso de Julián Fernández”.

"Hay que aprender a convivir con la presión"

Sobre la exigencia del hincha de Central manifestó: “Lo que sentí en la cancha fue espectacular porque el hincha se conectó con el equipo. A la gente no hay que pedirle nada porque Central es un equipo muy grande. Tengo muchas ganas que nos vaya bien porque se lo merecen. Si hay presión, bienvenido sea. Pasa en los equipos grandes y hay que convivir con ello. Estoy tranquilo porque el equipo responde, se están recuperando algunos jugadores y cada día estamos mejor”.

El entrenador continuó: “Convivo con estos jugadores, si no les toca jugar siguen sumando y es un equipo noble. Julián Fernández hizo un buen partido en Santa Fe, pero entendía que como ellos tenían tres marcadores centrales, podíamos tener superioridad por los costados para tirar centros y con un solo centrodelantero nos hubiese costado mucho definir. Con los dos 9 sabía que se iban a hundir un poco más y teníamos más chances de generar situaciones como se dio. Me contagia la entrega de los jugadores”.

En cuanto al chileno Pizarro dijo: “A Vicente lo conozco mucho ya que lo tuve dos años en Colo Colo. No le pido mucho porque ya hablé con él estando en Chile. Hace lo que tiene que hacer un volante. Es muy serio, callado, se ganó un lugar un entre sus compañeros. Es bueno que juegue y que haga jugar”.

