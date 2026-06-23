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Sin quórum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Hubo alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR para no avanzar con la propuesta. Qué diputados santafesinos se presentaron en el recinto y cuáles faltaron

23 de junio 2026 · 16:58hs
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La oposición no logró quórum para tratar la interpelación a Manuel Adorni.

La oposición no logró quórum para tratar la interpelación a Manuel Adorni.

La oposición no logró juntar quórum para la sesión especial para tratar la interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni. Se generó una alianza entre La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR que evitó llegar al mínimo de legisladores sentados en sus bancas a la hora de comenzar a sesionar.

Este martes, la sesión debía comenzar a las 14. Pasadas las 14.30, con la media hora de yapa para juntar quórum, sólo 117 diputados estaban en sus bancas, pero se necesitan 129 para comenzar con el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En ese momento, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, dio por terminada la cita.

Bloque por bloque, cómo votaron los diputados

Los 93 diputados de Unión por la Patria (UP) dieron el presente en el recinto, entre ellos los santafesinos Caren Tepp, Germán Martínez y Florencia Carignano, entre otros.

>> Leer más: Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán y cuáles no?

En esa línea, también bajaron al recinto los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Romina del Plá, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola), los dos de la Coalición Cívica (Mónica Frade y Maximiliano Ferraro), Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal (faltó su compañero Nicolás Massot, de viaje), y los monobloquistas Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge “Gato” Fernández.

También dieron luz verde 10 de 18 miembros de Provincias Unidas (PU): los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías y los radicales Martín Lousteau, Pablo Juliano y Mariela Coletta.

Ahora bien, Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas, se ausentó este martes en Diputados. Lo mismo hizo José Núñez, el santafesino ex-PRO.

Del espacio que lidera Scaglia también faltaron los cordobeses Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, Sergio Capozzi, por Río Negro, el chubutense Jorge “Loma” Ávila y la mendocina Lourdes Arrieta.

Lógicamente, ninguno de los 95 legisladores de La Libertad Avanza dio el presente, al igual que el bloque del PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz y ocho de nueve miembros de Innovación Federal.

Adorni se reunió con Senadores pero Bullrich pegó faltazo

Este martes, Adorni se reunió con todo el bloque de senadores de LLA para intentar blindar la estrategia en la Cámara alta, donde la oposición también busca interpelar al jefe de Gabinete.

No obstante, Patricia Bullrich, jefa del espacio libertario en el Senado, se ausentó por su "ocupada agenda parlamentaria". El faltazo llama la atención y hace crecer la tensión entre la extitular de Seguridad Nacional y el exvocero.

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