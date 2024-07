Kicillof: "Milei actúa por venganza porque no soporta haber perdido la elección en Buenos Aires"

El gobernador argumentó que la decisión de YPF de hacer la inversión de la planta de GNL en Río Negro y no en Bahía Blanca está impulsada por motivos políticos

Axel Kicillof, junto a parte de su gabinete, dio una conferencia de prensa esta mañana para explicar por qué YPF decidió no hacer la inversión en la planta de GNL en la provincia de Buenos Aires.

El anuncio de que YPF definió que la obra de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) se hará en Río Negro y no en Buenos Aires tuvo un enorme impacto en las autoridades del distrito bonaerense, que rechazaron una decisión considerada como “una venganza de Milei porque no soporta haber perdido la elección” en el distrito electoral más grande de la Argentina.

El gobernador aseguró que la localización de la planta de GNL “no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Rigi) nacional”.

“Es mentira, no tuvo que ver con eso”, remarcó.

Para fundamentar su lectura del hecho, Kicillof explicó: “Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al Rigi es marginal en las decisiones de las empresas”.

Las definiciones del mandatario bonaerense van en rechazo a las versiones oficiales que apuntan a que la falta de adhesión de Buenos Aires al Rigi, aprobado en el marco de la sanción de la ley Bases, fuera el detonante de que la empresa YPF decidiera cambiar la localización de la planta en favor de Río Negro.

>>Leer más: La canciller Mondino viaja a la OEA por Venezuela a pedido de Milei

El gobernador lamentó que se haya resuelto “de manera intempestiva” esta relocalización, y argumentó que estaban trabajando desde hace tiempo con la compañía petrolera en un cronograma específico. “Dejo constancia de que, aunque YPF es una empresa de orden privado, sus directivos son funcionarios del presidente Milei. Lo que observamos ayer fue que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por él”, señaló.

Kicillof criticó duramente la actitud del gobierno nacional, al manifestar que “Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña”.

“Esto se inscribe dentro de las peores prácticas de la política. Se hablaba de látigo y chequera para conseguir adhesiones y voluntades, pensando que si castiga a los bonaerenses, lo van a querer y votar. Se equivoca muchísimo el presidente y ha generado un daño enorme”, lamentó.

Según el gobernador, la decisión afecta un proyecto en el que “estamos trabajando hace diez años personalmente”.

“Esto existe desde 2012 y 2014”, planteó, al hacer un recuento de los pasos que se dieron desde la petrolera estatal para proyectar las inversiones anunciadas, que se rubricó con un memorando de entendimiento con la empresa Petronas en septiembre de 2022.

“En el hito 2022 se anunció esta inversión en Bahía Blanca. En febrero de 2023, por nota, YPF reservó los terrenos del puerto. Se había trabajado en la provincia, en el municipio, con los directivos de la empresa y la empresa Petronas. Hubo interesados en esos terrenos y no se los dimos porque estaban reservados. Es un perjuicio para la provincia y para el puerto. En marzo de 2023, tuve una reunión con el CEO de YPF y de Petronas. Hemos trabajado muchísimo”, reconstruyó.

“¿Qué cambia? Que gana la elección Milei y, como venganza y en medio de insultos, da la orden que no se realice la inversión en la provincia de Buenos Aires. Eso es todo, y no tiene nada que ver con el Rigi”, sentenció.