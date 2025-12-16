Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral de Santa Fe

El magistrado estará al frente de la Corte Suprema provincial hasta noviembre de 2026, cuando efectivizará su retiro del Poder Judicial

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que el recientemente electo titular del cuerpo en 2026, Rafael Gutiérrez , presidirá también el Tribunal Electoral provincial el año próximo.

Como vocales de ese organismo resultaron sorteados Jessica Cinalli y Mario Guedes , jueza de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y juez de Cámara Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de los Tribunales de Santa Fe, respectivamente.

En tanto, como vocales suplentes quedaron Valeria Haurigot y Carlos Depetris , jueza de Cámara Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de los Tribunales de Rosario y juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe, respectivamente.

Finalmente, actuará como Procurador Jorge Barraguirre . La Justicia santafesina se encuentra en un proceso de renovación tras la sanción de la nueva Constitución santafesina.

Gutiérrez, con 25 años en el máximo tribunal de la provincia, anunció en una entrevista con La Capital que dejará la Corte en 2026. Esa decisión se sumó al anuncio que también hizo por este diario el juez Roberto Falistocco.

Gutiérrez dijo que abandonaba la Corte porque sintió que “era un ciclo cumplido” y también deslizó críticas hacia el gobierno de Maximiliano Pullaro, con quien tuvo distintos momentos de tensión. “Hubo manejos institucionales que no me gustaron”, afirmó.