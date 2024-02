El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley ómnibus porque "frente a sus privilegios no quieren ceder" , afirmó que el Congreso de la Nación es "un nido de ratas" y al caer el tratamiento de este proyecto habrá un atraso del crecimiento de Argentina "de 30 años".

El mandatario renovó sus cuestionamientos a la clase política, en especial a los legisladores nacionales, al apuntarlos como responsables de las demoras que se ocasionarán al no poder llevar a cabo “mil reformas estructurales" presentadas en el proyecto de ley de Bases y el DNU 70/30 -que sigue vigente- "que permitirían duplicar el producto bruto per cápita en siete años”, sostuvo.

Javier Milei Corrientes.mp4

"Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia", apuntó.

El jefe de Estado advirtió que el Poder Ejecutivo envió al Congreso “un Decreto de Necesidad y Urgencia, Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres como ahora ha dibujado la UCA (Universidad Católica Argentina) y demás, ¿No eran condiciones de necesidad y urgencia? O están mirando la película en otro lado”.

"También mandamos la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que entre los dos documentos son cerca de mil reformas estructurales”, agregó.

En ese sentido, apuntó a la “miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder, empezaron a sacarle pedazos a la ley, empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla, empezaron a defender sus tongos y frente a esa situación decidí levantar la ley".

Milei Corrientes.jpg

"Los expusimos a todos, es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos, no están a favor del cambio, se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios de casta política”, subrayó.

“Esas reformas, obvio que nos permitirían, por ejemplo, duplicar el PBI per cápita en 7 años y si estamos así, con este marco que tenemos ahora, duplicar el PIB per cápita nos podría llevar 30 años o 25 años, porque claramente las consecuencias en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, no son triviales, pero a la miserabilidad de la política que defiende sus privilegios no le importa”, dijo.

Por otra parte, defendió el rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al señalar que “hace un trabajo fenomenal” y que las críticas que recibe “son todas estupideces" porque no se puede "comparar el accionar de Martín Menem como si tuviera mayoría calificada; hay un montón de idiotas sobre todo los que no la ven”, consideró sobre los integrantes de la cámara baja.

También valoró haber logrado en el último mes superávit fiscal primario por primera vez en 12 años al indicar: “Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero es decir, con equilibrio financiero y creíamos que íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo bueno, lo logramos en un mes, en enero”.

El presidente arribó a la ciudad de Corrientes en un avión de la flota oficial, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Fueron recibidos por el gobernador Valdés y el intendente, Eduardo Tassano, en el aeropuerto Piragine Niveyro, donde el mandatario provincial le hizo entrega de un decreto de declaración de visitante ilustre.