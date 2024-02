Inflación: Milei vaticinó que el momento más duro se viene en marzo o abril

El presidente dijo que las tarifas no son caras, sino que “el problema es el salario”, aunque no explicó como subirlo.

Ese no es el mismo dato que manejan desde las asociaciones de inquilinos, que vienen denunciando los estragos de la desregulación. Esta semana, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, negó que los precios de los alquileres hayan bajado desde la derogación de la ley que regulaba la actividad, y descartó que la suba de oferta de propiedades sea del 62% como indicaron desde una página del mercado inmobiliario. “El decreto sigue vigente y está ocasionando un drama terrible para alquilar vivienda”, aseguró Muñoz.

Otra valoración

El presidente se manifestó satisfecho por los índices de inflación. “Estamos logrando bajar la inflación. Íbamos a una de 17.000% porque la inflación mayorista dio 54%. Logramos que la de diciembre fuera de 25% y que caiga a 20% en enero, cuando enero estacionalmente juega en contra y repetir el mismo número hubiera sido un buen número”, celebró.

Respecto al índice de este mes, el mandatario dijo que los datos “vienen al 10%” según los indicadores de alta frecuencia. “Las dos primeras semanas de febrero 10%. Es un dato, no es una opinión”, indicó y destacó también “el desplome” en la curva de futuros del dólar.

En ese sentido, para Milei, la política de baja de inflación es “fuertemente progresista”.

“Somos los campeones del progresismo. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y nosotros evitamos la hiperinflación”, dijo el jefe de Estado.

También subrayó el trabajo realizado por el Banco Central en materia de reservas y base monetaria con una “mejora” en sus activos y un pasivo que “sigue siendo el mismo”.

“Recibimos al Banco Central con reservas internacionales netas negativas en u$s 11.000 millones y hasta hoy compramos u$s 7.000 millones. Y la base monetaria prácticamente no se movió porque se absorbió dinero por sector fiscal y por el Bopreal”, sostuvo el primer mandatario.

En ese sentido, señaló que la base monetaria actual - de u$s 8.000 millones- tiene “más respaldo del que tenía la convertibilidad” y reiteró sus planes de dolarizar: “Si terminamos de limpiar los pasivos renumerados del Banco Central podemos dolarizar”.

Ingresos

Respecto de los salarios, Milei acusó al “populismo” y a “100 años de políticas socialistas” de “hacer caer más del 90% de los ingresos en dólares”.

“Argentina tiene salarios de u$s 200 o u$s 300 que es una miseria cuando en la convertibilidad teníamos de u$s 1.800 y, si seguíamos en la misma tendencia, hubieran sido de u$s 3.000”, remarcó. Pese a esto, volvió a enfatizar la necesidad de recomponer las tarifas eléctricas y de otros servicios.

“El problema no es que las tarifas sean caras. El problema es el salario. Hay que dejar la demagogia con los precios. Los precios tienen que ser de mercado. No podemos vivir rompiendo el sistema de precios por cuestiones emocionales porque si no, no queda nada”, aseveró. Por último, se mostró confiado en que “bajarán las tasas de interés” y subirán “la actividad, el empleo y los salarios reales”.

No obstante, se lamentó que no se haya aprobado la Ley Bases en el Congreso.