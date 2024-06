Germán Martínez: "Los diputados necesitan un aumento inmediato en sus salarios"

Los legisladores de la Cámara baja tienen dietas congeladas desde noviembre que no alcanzan los dos millones de pesos.

Sobre el aumento que avaló la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para los senadores, Martínez sentenció: "No soy evaluador de decisiones que toma otro cuerpo. Sí quiero hablar de las situaciones en que estamos los diputados. El último aumento que tuvimos fue en el mes de noviembre. Y en el medio realmente hubo un descalabro económico fenomenal".

Martínez precisó que en las agendas de las últimas semanas se advierte que "se están concentrando en dos días de cinco. ¿Por qué? Porque si se repartiera la agenda en más días, los diputados del interior se tienen que quedar más noches a dormir en Buenos Aires. Entonces, la decisión de desenganchar a los diputados de los aumentos que tenía la planta permanente de la Cámara de Diputados fue una decisión del presidente de la cámara a mi entender equivocada. El problema es que ahora no le encuentra la vuelta a ver cómo hace para volver a dar incrementos razonables que tienen que tener los diputados y diputadas para que puedan ir despacito recuperando poder adquisitivo".

"Los diputados necesitan efectivamente aumentos inmediatos en sus dietas, en sus salarios. Hay que hacerlo con la prudencia y la razón del caso. No hacerlo no solamente va a complicar más la vida cotidiana diputado en su dimensión personal, sino que además va a hacer que no puedan cumplir como corresponde con su tarea", sentenció.