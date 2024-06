Fuerte cruce en el Senado por el "no hay plata" para las Olimpíadas de Matemática

El equipo que representa a la Argentina en las Olimpíadas de Matemática no tiene plata para viajar porque el Senado recortó los fondos que históricamente le daba y no pueden pagar los pasajes al Reino Unido, donde se realizará en julio la competencia. De no poder participar, sería la primera vez en una década que el país no tendría representantes en el certamen, uno de los más prestigiosos del globo, en el que participa desde 1988.