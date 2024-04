Un alumno del Politécnico clasificó para la Olimpíada Internacional de Matemática

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @matematicaips

El juego de la matemática

Desde chico Matías es un apasionado de la matemática. En la primaria del Colegio Español comenzó a participar de las Olimpíadas Ñandú, que organiza la Fundación Olimpíada Matemática Argentina para chicos de 5°, 6° y 7° grado. "Cuando me tocó elegir secundaria quise ir al Poli, porque le da mucha importancia a eso, tiene un muy buen equipo entrenadores y suele llevar a chicos a la competencia nacional", dijo a La Capital.

A la hora de explicar su vínculo con la matemática elige hacerlo desde lo lúdico: "El mundo de las olimpíadas es muy distinto a lo que normalmente se da en los colegios de matemática, es mucho más creativo. La matemática es un juego a esa altura, cuando ves un problema no te viene la solución a la cabeza sino que lo tomás como desafío".

Matías Álvarez Oviedo ya tiene la mira puesta en suelo inglés. "Son dos pruebas y cada una consta de tres problemas. Una vez que rendís tenés un par de días libres mientras las corrigen hasta la premiación", dijo. Hace unos años este diario contó que dos chicos del Poli —Matías Raimúndez y Julián Cabrera— se volvieron de la olimpíada de Bath con medallas de bronce.

Ignacio Daniele tiene 17, cursa quinto año de electrónica en el Poli y quedó como suplente del equipo argentino. Si bien no viajará a Gran Bretaña, sí participará del entrenamiento de un mes que se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Es la segunda vez que queda seleccionado como suplente para una olimpíada internacional, pero la primera vez que queda en esta instancia en la IMO. "Más allá del reconocimiento y cómo me fue, lo que está bueno es que voy a participar de los entrenamientos en Buenos Aires, que me van a ayudar a mejorar y me van a servir para un próximo selectivo", apuntó Ignacio a La Capital.