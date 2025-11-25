La Capital | Política | Estela de Carlotto

Estela de Carlotto rechazó la designación de un militar al frente de Defensa: "Es una provocación"

Se trata del teniente general Carlos Alberto Presti, quien fue designado como reemplazo de Luis Petri. Es la primera vez desde 1983 que un militar dirige ese Ministerio

25 de noviembre 2025 · 09:19hs
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió la designación del nuevo ministro de Defensa

Desde la oposición se escuchó una fuerte ola de rechazos frente a la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. Es que es la primera vez desde 1983, año de la recuperación democrática en Argentina, que un militar queda a cargo de esta cartera. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en la lucha por los derechos humanos, sostuvo que este nombramiento constituye una “provocación” por parte del gobierno.

Carlotto afirmó que Presti "no está preparado" para el cargo y remarcó que “las políticas de Estado las deben manejar los civiles”. Vale recordar que el flamante ministro de Defensa viene a llenar el lugar vacío que dejo Luis Petri, quien fue electo en las últimas elecciones legislativas nacionales diputado nacional por Mendoza, su provincia de origen.

Las críticas de Estela de Carlotto al nuevo ministro

“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en conversación con Splendid AM 990.

Estela de Carlotto profundizó su crítica y aseguró que Presti “no está preparado” para esta tarea: “Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer”, afirmó la activista por los derechos humanos.

>> Leer más: Quiénes son los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria de peso en el Plan Bandera

“El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, siguió Carlotto.

Por útlimo, Estela de Carlotto señaló; “No podemos vivir los ciudadanos esperando que va a hacer hoy el presidente” y rechazó que “haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente”.

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa de la Nación

El Teniente General Carlos Alberto Presti, de 59 años, es actualmente el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, y se convertirá en el primer uniformado en conducir el ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia.

Presti ingresó en 1984 al Colegio Militar, institución que dirigió entre 2020 y 2022. Durante la gestión de Macri también se desempeñó como agregado militar en países de centroamérica.

El designado ministro de Defensa es hijo de Carlos Roque Presti, imputado por delitos de lesa humanidad por ser el responsable del Regimiento 7 de La Plata, que tenía a cargo los centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5º.

>> Leer más: Cúneo Libarona continuará al frente del Ministerio de Justicia

Una vez oficializados los cambios, el presidente tuiteó para respaldar a la nueva conducción de las dos carteras y para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de su gabinete. “Viva la libertad, carajo”, arengó.

Reacciones a la designación de Presti

Además del rechazo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo la designación de Presti generó una ola de rechazos en toda la oposición. Para el exministro de Defensa nacional Agustín Rossi, dicho nombramiento al frente de esa cartera “es un enorme retroceso para la democracia argentina y las Fuerzas Armadas”, que “deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política”.

Al respecto, agregó en su cuenta de X: “Con esta designación, las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1992338149578559783&partner=&hide_thread=false

A su turno, en Hijos Capital advirtieron: “Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que ese lugar será conducido por un militar. Su padre estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”.

En la agrupación recordaron que durante la dictadura “Carlos Roque Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7º en La Plata, a cargo la represión en el Área 113, y bajo esa órbita funcionaron los centros clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la comisaría 5ª, entre otros”.

Noticias relacionadas
El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

lula anuncio la firma del acuerdo entre la union europea y el mercosur

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Recambio en el gabinete de Milei: Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Lo último

Enri Vallejos asumió la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Regional

"Enri" Vallejos asumió la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Regional

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

El nuevo sistema de prevención de casos de violencia llega para reemplazar al botón de pánico. Demandó una inversión superior al millón de dólares

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados
Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Ovación
Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs
Ovación

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida
Policiales

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida