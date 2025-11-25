Estela de Carlotto rechazó la designación de un militar al frente de Defensa: "Es una provocación"

Se trata del teniente general Carlos Alberto Presti, quien fue designado como reemplazo de Luis Petri. Es la primera vez desde 1983 que un militar dirige ese Ministerio

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió la designación del nuevo ministro de Defensa

Desde la oposición se escuchó una fuerte ola de rechazos frente a la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa . Es que es la primera vez desde 1983, año de la recuperación democrática en Argentina, que un militar queda a cargo de esta cartera . Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en la lucha por los derechos humanos, sostuvo que este nombramiento constituye una “provocación” por parte del gobierno.

Carlotto afirmó que Presti "no está preparado" para el cargo y remarcó que “las políticas de Estado las deben manejar los civiles”. Vale recordar que el flamante ministro de Defensa viene a llenar el lugar vacío que dejo Luis Petri, quien fue electo en las últimas elecciones legislativas nacionales diputado nacional por Mendoza, su provincia de origen.

“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en conversación con Splendid AM 990.

Estela de Carlotto profundizó su crítica y aseguró que Presti “no está preparado” para esta tarea: “Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer” , afirmó la activista por los derechos humanos.

“El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, siguió Carlotto.

Por útlimo, Estela de Carlotto señaló; “No podemos vivir los ciudadanos esperando que va a hacer hoy el presidente” y rechazó que “haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente”.

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa de la Nación

El Teniente General Carlos Alberto Presti, de 59 años, es actualmente el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, y se convertirá en el primer uniformado en conducir el ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia.

Presti ingresó en 1984 al Colegio Militar, institución que dirigió entre 2020 y 2022. Durante la gestión de Macri también se desempeñó como agregado militar en países de centroamérica.

El designado ministro de Defensa es hijo de Carlos Roque Presti, imputado por delitos de lesa humanidad por ser el responsable del Regimiento 7 de La Plata, que tenía a cargo los centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5º.

Una vez oficializados los cambios, el presidente tuiteó para respaldar a la nueva conducción de las dos carteras y para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de su gabinete. “Viva la libertad, carajo”, arengó.

Reacciones a la designación de Presti

Además del rechazo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo la designación de Presti generó una ola de rechazos en toda la oposición. Para el exministro de Defensa nacional Agustín Rossi, dicho nombramiento al frente de esa cartera “es un enorme retroceso para la democracia argentina y las Fuerzas Armadas”, que “deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política”.

Al respecto, agregó en su cuenta de X: “Con esta designación, las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno".

A su turno, en Hijos Capital advirtieron: “Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que ese lugar será conducido por un militar. Su padre estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”.

En la agrupación recordaron que durante la dictadura “Carlos Roque Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7º en La Plata, a cargo la represión en el Área 113, y bajo esa órbita funcionaron los centros clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la comisaría 5ª, entre otros”.