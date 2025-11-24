La Capital | La Ciudad | perros

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones nacionales en búsqueda de drogas

Bono y Black se alzaron con la medalla de oro y plata, respectivamente, en la categoría Detectores de Búsqueda de Estupefacientes

24 de noviembre 2025 · 18:38hs
Los perros de Santa Fe se llevaron el 1º y 2º puesto en el campeonato nacional

Los perros de Santa Fe se llevaron el 1º y 2º puesto en el campeonato nacional

La sección de Canes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe celebró el trofeo que Bono y Black consiguieron por sus destrezas y aptitudes. Se trata de dos perros parte de la división canina que participaron del Campeonato Argentino de Perros de Utilidad y Servicios 2025.

Bono y Black consiguieron los dos mejores puestos en la competencia que tuvo lugar en Villa Carlos Paz, Córdoba y se realizó durante este fin de semana. Los canes fueron los mejores en su categoría, que consistía en la búsqueda de drogas.

Los animales representantes de la PDI se alzaron con la medalla dorada y la de plata en la competencia organizada por RSV Global Argentina 2000, organismo reconocido por la Federación Cinológica Internacional (FCI), máxima entidad mundial en regulación de actividades caninas.

Perros campeones 24.11

Hasta el próximo evento, Bono será el campeón argentino y Black ostentará ser subcampeón. Del campeonato también participó el ejemplar Lenny, con su guía el inspector Emanuel Balbuena. Por su parte Santa Fe podrá decir que tiene a los dos mejores canes de las fuerzas de seguridad del país.

Perros campeones

La pareja de campeones en Córdoba

Bono se impuso a Black y volvió a ser campeón luego de dos temporadas, pero los perros policía celebraron en conjunto. Es que ambos, parte de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, y llegaron al podio de la categoría Detectores de Búsqueda de Estupefacientes.

>> Leer más: Falleció Baloo, el perro que trabajó en la tragedia de Salta 2141 y dejó su huella en los bomberos de Rosario

Bono es un pastor belga malinois de 5 años y es adiestrado por el subcomisario Luciano Serellin. Black es un cachorro de pastor alemán negro de un año, a cargo del subinspector Héctor Alonso.

Perros campeones 24.11

Con Bono tuvimos la suerte de salir primero en la competencia de búsqueda de estupefacientes de nivel avanzado, al igual que en el año 2023. Y este año sumamos un cachorro llamado Black, quien salió segundo en categoría inicial, compitiendo con otros seis perros”, señaló el subcomisario Serenelli, a cargo de la Sección Canes de la PDI.

