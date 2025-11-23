La Capital | La Región | Narco

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

El último hallazgo se produjo el jueves pasado en el departamento San Cristóbal cuando se encontró una aeronave que exhibía una bandera boliviana. El antecedente inmediato se dio el 11 de noviembre en Arequito

23 de noviembre 2025 · 19:36hs
Seis avionetas vinculadas con el narcotráfico fueron halladas en la región durante el 2025

Seis avionetas vinculadas con el narcotráfico fueron halladas en la región durante el 2025

En lo que va del año, se encontraron seis narcoavionetas en Santa Fe y la región. En general, las aeronaves fueron halladas siniestradas o abandonadas en el sur de la provincia y el norte bonaerense. El último caso se dio el jueves pasado en una localidad del departamento de San Cristóbal.

Fue el jueves pasado cuando un productor rural notó la presencia de una avioneta abandonada en un campo del pueblo de Curupaity, departamento San Cristóbal. Los peritajes confirmaron lo que se sospechaba: el avión, que exhibía una bandera boliviana, fue utilizado para transportar cocaína, según detectaron los perros entrenados de Gendarmería Nacional.

Se trata de la sexta aeronave fantasma hallada en la región, incluso tras la caída reciente del narco rosarino Brian Bilbao, el especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo, cuya operatoria se extendió al menos desde 2020.

>>Leer más: Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance transnacional"

Bajada de droga

El hallazgo se produjo poco antes de las 15 de este jueves, cuando el encargado de un campo vio la avioneta inmóvil en un trigal y avisó a la policía local. Minutos después llegaron agentes de la comisaría 7ª de Arrufó.

Los perros antinarcóticos reaccionaron al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga.

Los investigadores presumen que la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad y que, como en hechos recientes, los responsables abandonaron la avioneta por motivos que aún se intentan establecer.

>>Leer más: Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

El resultado de los canes fue comunicado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal.

Curupaity es una localidad ubicada sobre la ruta nacional 34, 65 kilómetros al sudoeste de Ceres, con poco más de 500 habitantes.

Avionetas siniestradas o abandonadas

El caso se suma a un antecedente reciente: el 11 de noviembre otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue hallada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Aquella aeronave había “bajado” parte de los 956 kilos del cargamento incautado cuando fue detenido el narco rosarino Brian Bilbao en Exaltación de la Cruz. Este narcotraficante y su banda comenzó a ser investigado en 2020, tras una bajada de droga mediante una avioneta que aterrizó en jurisdicción de Cañada de Gómez.

El 8 de agosto otro avión siniestrado apareció oculto en el monte de un campo a la vera de la ruta nacional 8, entre Pergamino y Colón. Los peritajes también hallaron rastros de cocaína. Ese Cessna fue la cuarta aeronave fantasma detectada en 2025 en la llanura del sur santafesino y el norte bonaerense.

>>Leer más: Encontraron una avioneta quemada en un campo del sur santafesino

El 22 de julio un trabajador rural reportó restos calcinados de una avioneta en el paraje La Vanguardia, departamento Constitución, a 60 kilómetros de Rosario, aunque sin presencia de droga. A comienzos de junio ocurrió una situación similar en jurisdicción de Manuel Ocampo, localidad bonaerense cercana a Pergamino.

A ello se suma que el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos tras el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en un campo del departamento San Jerónimo. Investigadores federales sostienen que la aeronave llegó desde Bolivia, descargó cocaína en un campo en Buenos Aires y luego aterrizó en Estación Díaz por un desperfecto mecánico. Por esta causa fueron condenados Milton Estrada, peruano de 54 años, y Mikjail Zabala Rodríguez, boliviano de 30, a cinco años de prisión por ingresar al país de manera ilegal en una avioneta con matrícula adulterada.

