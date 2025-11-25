Un desafiante mensaje de apoyo a Di María en Central: "Estás donde muchos no vienen"

En medio de la controversia por el pasillo de Estudiantes de La Plata, la vicepresidenta Carolina Cristinziano defendió la conducta de Fideo

Di María posó con el trofeo de campeón de la Liga 2025 en Buenos Aires.

El Torneo Clausura 2025 no terminó como quería Ángel Di María . A pesar de la eliminación frente a Estudiantes de La Plata , una de las máximas autoridades de Central lo elogió este lunes con una crítica velada a otras estrellas: "Estás acá, donde no muchos vienen" .

La vicepresidenta primera del club, Carolina Cristinziano , escribió un mensaje de apoyo al capitán después de la derrota en los octavos de final de los playoffs. La publicación sumó un nuevo elemento a la discusión sobre el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores visitantes en el Gigante de Arroyito y el campeonato de Liga que declaró la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para premiar al Canalla por el primer lugar en la tabla anual.

"Vamos juntos, siempre por más ¡Vamos, Central" , manifestó la directiva auriazul el día después de la caída. Así levantó la bandera auriazul con Fideo como referente para afrontar la próxima temporada, que incluye el desafío de la Copa Libertadores 2026 como la principal novedad.

"Gracias por volver a tu amado club", dijo Cristinziano sobre el exjugador de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United, entre otros. Luego recordó: " Nos diste la Copa del Mundo y estás acá , en Argentina, donde no muchos vienen".

Carolina Cristinziano Carolina Cristinziano felicitó a Ángel Di María por su regreso y la consagración de Central como campeón de Liga 2025. Foto: Instagram/@carocristinziano.

La vicepresidenta trazó una conexión entre la conquista en Qatar y el trofeo de campeón de Liga 2025 que levantó el zurdo este domingo en el Gigante de Arroyito. A través de su cuenta de Instagram compartió una foto de cada celebración en un plazo de casi tres años.

>> Leer más: Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Al mismo tiempo, la representante del club se refirió a las críticas y otras dificultades que afrontó Fideo. "En este tiempo, estando cerca, pude experimentar lo que han soportado vos y tu familia durante toda tu carrera", precisó.

El mensaje de Cristinziano no sólo fue un gesto de respaldo a la estrella del equipo. También destacó la actitud de Jorgelina Cardoso, la esposa del mediocampista: "Aprendí que nada los detiene, todo los fortalece".

Javier Milei apoyó a Estudiantes de la Plata

La discusión sobre el título de campeón de Liga que obtuvo Central este año y el gesto de protesta de Estudiantes rebasó los límites futbolísticos este lunes. Aunque es hincha de Boca, el presidente Javier Milei se refirió al tema y dejó un tuit llamativo a favor del Pincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1993090957169090565&partner=&hide_thread=false Honor a la Escuela de Don Osvaldo.

Fin. pic.twitter.com/XoXS4o7o6h — Javier Milei (@JMilei) November 24, 2025

"Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió este lunes el jefe del Estado argentino en su cuenta oficial de X. Así ratificó su admiración por el legado de Osvaldo Zubeldía, exentrenador del equipo platense y múltiple campeón.

El funcionario no sólo publicó este mensaje en redes sociales. También compartió una foto de la camiseta de Estudiantes y una cabeza de león de fondo.