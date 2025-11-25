La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

El nuevo sistema de prevención de casos de violencia llega para reemplazar al botón de pánico. Demandó una inversión superior al millón de dólares

25 de noviembre 2025 · 09:40hs
Las pulseras o tobilleras electrónicas que la provincia impondrá a denunciados por violencia de género

Foto: La Capital / Archivo.

Las pulseras o tobilleras electrónicas que la provincia impondrá a denunciados por violencia de género

El gobierno provincial presentó este martes el sistema de tobilleras duales para prevenir casos de violencia de género. De esa forma, se cambiará el mecanismo que tenían las víctimas de esas agresiones mediante el botón de pánico y a partir de ahora los agresores denunciados serán monitoreados en forma directa.

Según indicaron voceros del gobierno provincial, la inversión destinada a este nuevo sistema de vigilancia ascendió al 1 millón de dólares que incluyó la compra de las tobilleras y de los equipos de monitoreo.

El acto de este martes estuvo presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entre otras autoridades.

Las tobilleras duales son un sistema de monitoreo electrónico de geolocalización para casos de violencia de género que utiliza dos dispositivos para asegurar el cumplimiento de medidas de restricción perimetral dispuestas por la Justicias.

Cómo funcionarán las tobilleras

Las tobilleras electrónicas duales funcionan con el uso de la tecnología global satelital (GPS) y el monitoreo permanente por parte de la Central 911 de Emergencias. En este sentido, la principal diferencia con otros dispositivos es que ahora la responsabilidad va a estar en el agresor.

>> Leer más: Violencia de género: Santa Fe cambia el botón de pánico de las víctimas por tobilleras para los acusados

Es que esta nueva tecnología permitirá determinar en principio la ubicación del agresor denunciado y su proximidad con la protegida y ante una situación de cercanía emitirá una alerta inmediata, controlada en tiempo real por la Policía.

En paralelo, se le comunicará a la víctima de esta situación, generando una alerta en el rastreador que tiene.

Tobillera y rastreador

Con un monto de adjudicación de más de 1 millón de dólares, los dispositivos constan de una tobillera electrónica y un rastreador que va a portar el agresor denunciado por violencia de género.

Y por otro lado la víctima va a tener, un rastreador que tiene las características similares a un teléfono celular que le va a estar informando en el caso de que ella esté en su domicilio o que esté yendo a algún lugar fuera de su domicilio si el agresor está cerca y permitirá tomar medidas que resguarden su integridad física.

