La Capital | Ovación | María Belén Leva

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

La joven patinadora de Velocidad y Resistencia compite en junior internacional y no para de acumular trofeos: “Es una recompensa a todo el trabajo”, dijo.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

25 de noviembre 2025 · 06:10hs
María Belén Leva

María Belén Leva, el orgullo del club Velocidad y Resistencia en el patinaje artístico.
La presencia de la rosarina

La presencia de la rosarina, que viene haciendo huella, junto a su entrenadora.

La invitaron a volar y se lanzó. Entre figuras y piruetas, sus sueños fueron tomando cuerpo y hoy ya son realidad. María Belén Leva tiene 18 años, es de Velocidad y Resistencia y sigue escribiendo una historia en el patinaje artístico que cada año suma nuevos párrafos de progreso, madurez y metas cumplidas.

Ahora está cerrando una temporada que la coronó como campeona sudamericana en Brasil, uno de los tantos títulos que obtuvo este 2025 y que no se detendrán.

La funense habló hace unos años con este medio, cuando todavía competía en categorías juveniles y ya era campeona rosarina, provincial, nacional y sudamericana, y estaba pronta a disputar su primer mundial en Friburgo (Alemania), donde se quedó con el bronce.

De Velocidad y Resistencia, al plano internacional

Hoy, con 18 años, la patinadora del club Velocidad y Resistencia pasó a la categoría junior internacional. Y la catarata de trofeos no se detuvo. Volvió a impactar en toda competencia que le pusieron enfrente: campeona a nivel local, provincial, nacional, sudamericana y otra vez medallista en su segundo mundial.

Hablamos hace unos años, mientras eras juvenil, venías ganando todo, ahora subiste a la categoría junior y seguís arrasando. ¿Cómo termina este 2025 para vos?

El año pasado fue mi primer año en junior internacional, siempre compitiendo en las dos disciplinas que practico, libre y figuras obligatorias. Fue un gran año, lleno de crecimiento y aprendizaje. Además de conseguir primeros puestos a nivel rosarino y provincial, pude cerrar el año en el torneo Nacional absoluto con un primer puesto en figuras y un cuarto puesto en libre. Y en figuras obligatorias obtuve el título de campeona rosarina, campeona provincial y campeona nacional. También conseguí medalla de plata en el Panamericano de Buenos Aires y en la misma ciudad quedé subcampeona mundial en la Copa Mundial de figuras.

>>Leer más: Después de 16 años, Rosario volverá a tener una pista de patinaje sobre hielo

Y en el plano internacional no te quedaste atrás, volviste a disputar un Mundial y estuviste en la selección argentina.

Si bien clasifiqué a varios torneos en ambas disciplinas, a algunos no pude acceder por falta de dinero, sí viajé con el seleccionado nacional de libre a las ciudades de Rímini y Nápoles en Italia, para hacer prácticas con técnicos de allá. Y pude participar en mi segundo mundial de figuras en Prato (Italia), obteniendo un sexto puesto. Y este año, que es el segundo en la categoría junior internacional, en libre obtuve el primer puesto rosarino, primer puesto provincial y tercer puesto en el Nacional absoluto. También estuve en Brasil representando a nuestro país en los Juegos Sudamericanos donde conseguí ser campeona sudamericana.

¿Qué sentís internamente con semejantes logros conseguidos y cómo hacés para mantener un nivel tan alto?

Y en cuanto a cómo me siento con todas estas vivencias, te puedo decir que patino desde que tengo memoria, le dedico mucho tiempo y esfuerzo, le pongo todo mi corazón y pasión, aunque no siempre se consigue lo que se quiere o se merece. Una mezcla de sensaciones, a veces frustraciones, enojo, otras alegría, es caer y levantarse, no rendirse y siempre tratar de dar lo mejor y superarse. Me siento muy feliz y orgullosa por todo lo que pude lograr. Es como un premio, una recompensa a todo mi trabajo, esfuerzo, entrega y dedicación. Y además soy afortunada de contar con mi equipo del club Velocidad y Resistencia que son quienes me enseñan, pero también son mi guía, y además contar con el apoyo y amor de mi familia en este camino.

Noticias relacionadas
Toda emoción en la gran final del waterpolo en el parque Independencia. GEBA le ganó por penales a Gimnasia.

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Santiago Solari metió la cabeza en el inicio del partido y puso en ventaja a Racing.

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Diego Martínez hizo una gran campaña en Tigre. Lo quiere Newells.

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Nicolás Blandi (izquierda) celebra el gol agónico que le dio la victoria a Barracas Central.

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Lo último

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en el teatro La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en el teatro La Comedia

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

En un contexto de achique de políticas públicas nacionales, el municipio recibe unas 18 consultas y pedidos de ayuda por día

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Por Carina Bazzoni

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado
Opinión

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Ovación
Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs
Ovación

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Entre cuerdas y letras cierra el año con uina gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con uina gala solidaria en La Comedia

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida
Policiales

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti
Ovación

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final
Ovación

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final