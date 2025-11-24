Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

La policía sorprendió a cuatro menores de edad y otro muchacho mientras usaban las bicicletas acuáticas en el parque de la Independencia

Cinco personas quedaron bajo arresto este lunes a la madrugada en el Laguito del parque de la Independencia . De acuerdo al primer reporte oficial, las arrestaron por vandalismo y se registraron daños en el muelle de las embarcaciones para uso recreativo.

La policía identificó a cuatro jóvenes menores de edad en inmediaciones del bulevar Oroño y El Jardín de los Niños. Los encargados del operativo advirtieron que estaban rompiendo los botes pasada la medianoche y finalmente quedaron privados de su libertad por la denuncia.

Durante el procedimiento, los agentes no sólo comprobaron que algunas embarcaciones estaban rotas. En el momento en el que llegaron al lugar, los detenidos estaban circulando por el Laguito con las bicicletas acuáticas que se alquilan en horario diurno.

Duay H. P. fue arrestado alrededor de las 12.30 de la medianoche. El muchacho de 19 años es oriundo de Perú y estaba acompañado por varios jóvenes menores de edad, incluyendo a tres de la misma nacionalidad.

Botes Laguito 4 Foto: Policía de Santa Fe.

A la hora del operativo, la Brigada Motorizada advirtió que algunos botes estaban rotos sobre el muelle de la calle Champagnat al 2000. En tanto, otros habían quedado flotando en el agua sin ocupantes.

De acuerdo a la versión preliminar, los acusados fueron al Laguito a la noche y decidieron desatar las bicicletas acuáticas sin permiso. A continuación empezaron a usarlas para dar vueltas, algo que rápidamente llamó la atención de las fuerzas de seguridad provinciales.

Botes Laguito 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Después de la denuncia, agentes de la Brigada Motorizada fueron al parque de la Independencia a buscar a los jóvenes y los demoraron. Luego de la aprehensión, el registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 16ª.