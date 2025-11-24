La Capital | La Ciudad | Laguito

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

La policía sorprendió a cuatro menores de edad y otro muchacho mientras usaban las bicicletas acuáticas en el parque de la Independencia

24 de noviembre 2025 · 09:59hs
Los detenidos fueron al Laguito y terminaron en la comisaría.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los detenidos fueron al Laguito y terminaron en la comisaría.

Cinco personas quedaron bajo arresto este lunes a la madrugada en el Laguito del parque de la Independencia. De acuerdo al primer reporte oficial, las arrestaron por vandalismo y se registraron daños en el muelle de las embarcaciones para uso recreativo.

La policía identificó a cuatro jóvenes menores de edad en inmediaciones del bulevar Oroño y El Jardín de los Niños. Los encargados del operativo advirtieron que estaban rompiendo los botes pasada la medianoche y finalmente quedaron privados de su libertad por la denuncia.

Durante el procedimiento, los agentes no sólo comprobaron que algunas embarcaciones estaban rotas. En el momento en el que llegaron al lugar, los detenidos estaban circulando por el Laguito con las bicicletas acuáticas que se alquilan en horario diurno.

Vandalismo en el Laguito

Duay H. P. fue arrestado alrededor de las 12.30 de la medianoche. El muchacho de 19 años es oriundo de Perú y estaba acompañado por varios jóvenes menores de edad, incluyendo a tres de la misma nacionalidad.

Botes Laguito 4

A la hora del operativo, la Brigada Motorizada advirtió que algunos botes estaban rotos sobre el muelle de la calle Champagnat al 2000. En tanto, otros habían quedado flotando en el agua sin ocupantes.

>> Leer más: Vandalismo en barrio Industrial: múltiples pintadas sobre autos, casas y veredas

De acuerdo a la versión preliminar, los acusados fueron al Laguito a la noche y decidieron desatar las bicicletas acuáticas sin permiso. A continuación empezaron a usarlas para dar vueltas, algo que rápidamente llamó la atención de las fuerzas de seguridad provinciales.

Botes Laguito 2

Después de la denuncia, agentes de la Brigada Motorizada fueron al parque de la Independencia a buscar a los jóvenes y los demoraron. Luego de la aprehensión, el registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 16ª.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Los controles de alcoholemia a navegantes se realizaron por primera vez este sábado.

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El complejo de cine inauguró en 1998, de la mano del grupo australiano Village Roadshow, después de una megaobra en un predio de 12 mil metros cuadrados.

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Estudiantes participan del programa provincial Quedate

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Ver comentarios

Las más leídas

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Lo último

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

El gobernador se quejó del mal estado de las rutas y a su vez ratificó que seguirá acompañando la política de reducción del déficit fiscal

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Con-tensión social en Santa Fe

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Con-tensión social en Santa Fe

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Ovación
Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti
Ovación

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Por María Laura Neffen
Negocios

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Economía

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal
Información General

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones
El Mundo

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
Política

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La avenida Corrientes porteña explotó con La Noche de las Librerías
Información General

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia
Información General

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Policiales

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola