Robo en Pinamar a un fiscal federal de Rosario: le sacaron una pistola Glock y documentación

Desconocidos ingresaron a la casa de veraneo de Arzubi Calvo tras romper una ventana. Es el fiscal que lleva adelante una causa contra el juez federal Gastón Salmain.

El fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo denunció que delincuentes ingresaron a su casa de veraneo en Pinamar , ubicada sobre calle Del Buen Orden , tras forzar una ventana del patio trasero . Del lugar se llevaron una pistola Glock calibre 40 y una billetera con documentación personal . Según declaró, la alarma de la vivienda estaba activada al momento del hecho.

Personal policial y agentes de Policía Científica de la provincia de Buenos Aires trabajaron en el lugar para levantar huellas, realizar pericias y recolectar evidencias que permitan identificar a los autores. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (Ufid) Nº 4 .

Arzubi Calvo es titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal y actualmente encabeza, entre otras, una investigación contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain .

El caso tomó notoriedad recientemente luego de que el despacho de Salmain fuera allanado por orden del juez federal Román Lanzón . El procedimiento fue ejecutado por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con el objetivo de incautar documentación, computadoras y el celular del magistrado .

En ese operativo participaron, además del propio Arzubi Calvo, los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, junto con Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y el auxiliar Esteban Venditti.

La denuncia del robo en Pinamar se suma en un contexto judicial sensible, en medio de un expediente de alto impacto institucional en el fuero federal de Rosario. Por ahora, la investigación busca determinar si el robo fue un hecho delictivo común o si guarda relación con las investigaciones en curso.