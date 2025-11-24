Newell's: el nombre de un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Los postulantes a la presidencia de Newell's tiene muy buen concepto de un entrenador, pero hay otro club que podría ganarle de mano a los del Parque

En Newell's se vienen las elecciones del próximo domingo 14 de diciembre y se renovarán las autoridades. Uno de los temas clave será el reordenamiento del fútbol y la contratación del nuevo entrenador que conduzca al primer equipo del Parque. Y en este contexto hay un nombre que es visto con buenos ojos por la mayoría de las agrupaciones que pugnarán por la presidencia. Pero también hay otro club de la Liga Profesional que aceleró por sus servicios.

Por ahora ningún candidato pudo oficializar el nombre del entrenador porque no tiene el poder de la firma para cerrar las negociaciones. Pero hay un apellido que tiene un buen plafón entre la mayoría de las listas que irán por la conducción del club. Esto no quiere decir que termine siendo el DT leproso, pero sí que ya hubo llamados y charlas con el técnico en cuestión y todo se resolverá cuando esté definido el ganador de los comicios.

El director técnico es Diego Martínez (47 años). Luego de comenzar en el ascenso, en la temporada 2020, estuvo al frente de Godoy Cruz y lo hizo durante nueve partidos. Después dirigió a Tigre entre 2021 y 2023 durante 111 partidos. A continuación recaló en 2023 en Huracán durante 23 cotejos. Llegó a Boca en 2024 y dirigió 45 encuentros. Y su último paso fue en Cerro Porteño de Paraguay, en 2025, con 46 partidos.

Un competidor serio por el DT

El tema es que Newell's le surgió un competidor directo porque Huracán tiene charlas avanzadas con el DT y podría cerrarlo antes de que el rojinegro cuente con nuevas autoridades. Esta es la desventaja con la que corre el rojinegro por no tener ya en funciones a las nueva comisión directiva.

Así, Martínez podría volver a dirigir a un equipo del fútbol argentino tras un año de su salida de Boca. Al estar sin club en la actualidad, el DT comenzó a charlar también con Huracán, además de saber el interés firme que hay desde algunos postulantes a conducir a Newell's.

El plantel de Newell's está de licencia

El jueves fue el último entrenamiento del plantel profesional leproso, ya que desde este viernes quedó licenciado hasta el inicio de la próxima pretemporada. Está claro que el reencuentro de los jugadores ya será con una nueva dirigencia y seguramente también con el flamante entrenador.

Las elecciones en Newell's serán el domingo 14 de diciembre y en consecuencia el regreso tentativo a las prácticas para encarar la temporada 2026 sería el 18 de diciembre en el predio de Bella Vista, ya con nuevo presidente, director deportivo y también entrenador.

Esta fecha probable del regreso a los entrenamientos del 18 de diciembre podría modificarse cuando asuma la nueva comisión directiva leprosa.