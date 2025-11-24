La Capital | La Ciudad | fin de semana largo

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Desde el municipio se mostraron conformes con el balance económico, que cerró en más de 3.700 millones de pesos. La ocupación hotelera llegó al 90%

24 de noviembre 2025 · 12:50hs
Durante el fin de semana largo

Celina Mutti Lovera / La Capital

Durante el fin de semana largo, Rosario recibió a más de 50 mil turistas.

El penúltimo fin de semana largo del 2025 marcó "un nuevo paso hacia adelante para Rosario", indicaron desde la Municipalidad al momento de hacer un balance de cierre en materia de turismo. Entre viernes y lunes, la ciudad recibió más de 50.000 visitantes y se generaron ingresos por más de 3.700 millones de pesos.

Con una ocupación hotelera promedio del 75% que tuvo un pico del 90% el sábado, desde el Ente Turístico Rosario (Etur) aseguraron que la ciudad tuvo ingresos por $3.704.520.400.

En tanto, indicaron que los visitantes de la ciudad llegaron tanto por propuestas organizadas en el ámbito público como las que se desarrollaron en eventos privados. En el primer grupo, desde el Etur incluyeron al Festival Internacional de Poesía, el Festival de Magia, y el nuevo Mercado del Río; por su parte, los recitales de Andrés Calamaro y de Lito Vitale junto a Juan Carlos Baglietto también fueron opciones muy elegidas.

Turismo de fin de semana largo en Rosario

Las unidades de información turística del Etur fueron las encargadas de aportar datos y sugerencias a los visitantes que llegaron a la ciudad y buscaron opciones para recorrer Rosario.

En ese sentido, desde la oficina mencionada indicaron que turistas de Buenos Aires y Santa Fe fueron los que más se acerecaron a la oficina. Además, aportaron que la mayoría de ellos se alojó por tres noches en Rosario y que las consultas fueron en torno de la oferta turística general.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El penúltimo fin de semana largo de 2025 todavía está fresco, pero todos quieren saber cuándo es el turno para, nuevamente, tener un descanso extra pensando en la vorágine de fin de año.

El próximo feriado en Argentina será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que por el régimen de los feriados inamovibles se celebrará en su fecha original sin posibilidad de traslado.

>> Leer más: Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

De esta manera, el próximo fin de semana largo será el primero de diciembre y quedará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Los dos feriados que quedan para el 2025 en Argentina son inamovibles:

  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)
  • 25 de diciembre (Navidad).
Noticias relacionadas
Entre el viernes 21 y el lunes 24, Rosario ofrecerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas en todos los barrios, con reservas hoteleras en alza y fuerte expectativa turística.

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Los detenidos fueron al Laguito y terminaron en la comisaría.

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

La cobertura del municipio en iluminación led subió del 20% en 2019 al 84% este año.

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Lo último

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Lionel Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste la persona que abrió el camino

Lionel Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste la persona que abrió el camino"

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Desde el municipio se mostraron conformes con el balance económico, que cerró en más de 3.700 millones de pesos. La ocupación hotelera llegó al 90%

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Efecto pasillo: Verón habló del testimonio de campeones tras la eliminación de Central
Ovación

Efecto pasillo: Verón habló del "testimonio de campeones" tras la eliminación de Central

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Ovación
Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Por Hernán Cabrera
Ovación

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Efecto pasillo: Verón habló del testimonio de campeones tras la eliminación de Central

Efecto pasillo: Verón habló del "testimonio de campeones" tras la eliminación de Central

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final
Ovación

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era
La Ciudad

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Por María Laura Neffen
Negocios

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Economía

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal
Información General

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones
El Mundo

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
Política

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La avenida Corrientes porteña explotó con La Noche de las Librerías
Información General

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia
Información General

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo