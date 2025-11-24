Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Desde el municipio se mostraron conformes con el balance económico, que cerró en más de 3.700 millones de pesos. La ocupación hotelera llegó al 90%

Durante el fin de semana largo, Rosario recibió a más de 50 mil turistas.

El penúltimo fin de semana largo del 2025 marcó "un nuevo paso hacia adelante para Rosario", indicaron desde la Municipalidad al momento de hacer un balance de cierre en materia de turismo . Entre viernes y lunes, la ciudad recibió más de 50.000 visitantes y se generaron ingresos por más de 3.700 millones de pesos .

Con una ocupación hotelera promedio del 75% que tuvo un pico del 90% el sábado, desde el Ente Turístico Rosario (Etur) aseguraron que la ciudad tuvo ingresos por $3.704.520.400.

En tanto, indicaron que los visitantes de la ciudad llegaron tanto por propuestas organizadas en el ámbito público como las que se desarrollaron en eventos privados. En el primer grupo, desde el Etur incluyeron al Festival Internacional de Poesía, el Festival de Magia, y el nuevo Mercado del Río; por su parte, los recitales de Andrés Calamaro y de Lito Vitale junto a Juan Carlos Baglietto también fueron opciones muy elegidas.

Las unidades de información turística del Etur fueron las encargadas de aportar datos y sugerencias a los visitantes que llegaron a la ciudad y buscaron opciones para recorrer Rosario .

En ese sentido, desde la oficina mencionada indicaron que turistas de Buenos Aires y Santa Fe fueron los que más se acerecaron a la oficina. Además, aportaron que la mayoría de ellos se alojó por tres noches en Rosario y que las consultas fueron en torno de la oferta turística general.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El penúltimo fin de semana largo de 2025 todavía está fresco, pero todos quieren saber cuándo es el turno para, nuevamente, tener un descanso extra pensando en la vorágine de fin de año.

El próximo feriado en Argentina será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que por el régimen de los feriados inamovibles se celebrará en su fecha original sin posibilidad de traslado.

De esta manera, el próximo fin de semana largo será el primero de diciembre y quedará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Los dos feriados que quedan para el 2025 en Argentina son inamovibles: