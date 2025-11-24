La Capital | Ovación | Estudiantes

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La caída del equipo de Ariel Holan cobró otra relevancia en medio del título que le otorgaron a los canallas por salir primeros en la tabla anual tras una votación del cuerpo directivo de AFA

24 de noviembre 2025 · 14:27hs
Los jugadores de Central no pudieron con Estudiantes.

Leonardo Vincenti / La Capital

Los jugadores de Central no pudieron con Estudiantes.

La obtención del título de la Liga 2025 por parte de Central tras salir primero en la tabla anual siguió dando que hablar este fin de semana luego de la derrota del Canalla ante Estudiantes por 1 a 0. Tras el partido, tanto medios como referentes libertarios festejaron la derrota de Central y el pase del Pincharrata a los cuartos de final del torneo Clausura.

La Derecha Diario, un portal de noticias que respalda al gobierno de Javier Milei y que ya quedó varias veces en el centro de polémicas por compartir noticias falsas, subió una placa a sus redes sociales que revaloriza el triunfo del Pincha ante Central. A través de su división deportiva, denominada "Derechazo", celebraron la victoria del Pincha en el Gigante.

"Estudiantes de la Patria", se lee en letras grandes, haciendo un juego de palabras con el nombre original del club platense. En primer plano, se ve una foto del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón, y en el pie de la imagen un fragmento del pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores Pincharratas a los Canallas.

A esa imagen, le sumaron un texto en el que marcaron: "En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra".

La ocasión fue aprovechada por referentes libertarios, como Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien subió dos posteos a su cuenta de X. En uno de ellos replicó la misma imagen que subió Derechazo, mientras que en otro hizo referencia a Estudiantes como "club con huevos", junto al escudo del club de La Plata.

Qué dijo Verón tras el partido frente a Central

Luego de la victoria frente a Central, el presidente de Estudiantes festejó en su cuenta de Instagram con un "Vamos nosotros". Pero después fue por más y, también en sus redes sociales, citó a Mariano Mangano, presidente del club platense en la década de 1960.

El exfutbolista de Boca, Manchester United e Inter de Milán, entre otros, compartió declaraciones de Mangano: "Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno".

>> Leer más: Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

"Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales", había dicho el empresario bonaerense en aquella época. La cita corresponde al ciclo más exitoso de la historia rojiblanca, con tres títulos de Copa Libertadores y dos campeonatos nacionales.

Desmentidas y cruces tras la votación en AFA

El partido entre Central y Estudiantes llegaba con un condimento extra. Luego de que se decretara que el Canalla fue el campeón de la Liga 2025 tras una votación de los presidentes de todos los clubes en una reunión en AFA, el club platense subió un posteo a su cuenta oficial de X en el que manifestaba una posición institucional que desmentía la versión del sufragio en el encuentro de directivos.

>> Leer más: Recuento histórico de Central y Newell's: cuántas veces hubiesen sido campeones por tabla anual

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", posteó la cuenta de Estudiantes. Tras ello, varios presidentes de otros clubes desmintieron lo sucedido y señalaron que sí se había llevado adelante la votación.

Con este trasfondo, el pase del Pincha a la siguiente instancia del torneo Clausura cobró otra relevancia, en un contexto marcado por el intento de darle luz verde a la conformación de sociedades anónimas deportivas (SAD) en Argentina y que tiene al propio Verón como uno de sus impulsores.

