Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1

El fin de semana el Lusail promete una apasionante batalla, con tres pilotos peleando por el título a dos carreras para el final de la temporada

25 de noviembre 2025 · 10:45hs
Se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Qatar de este fin de semana puede ser clave para la definición del Campeonato de Pilotos, con tres candidatos al título. Por su parte, Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad en pista, aunque con un auto limitado para pelear por los puntos.

El argentino ya tiene asegurada su continuidad durante 2026 y cierra el año con tranquilidad, pero la frustración de no haber obtenido puntos sigue presente. El A525 de Alpine fue el peor monoplaza de la temporada con amplio margen y todo el equipo mira con ilusión lo que será la llegada del nuevo auto junto al cambio de reglamentación para el próximo campeonato.

En Las Vegas, Colapinto sufrió un impacto en el comienzo de la carrera que, según su propio testimonio, “rompió el difusor”, por lo que acarreó un auto con serias dificultades durante las 50 vueltas del circuito urbano de la ciudad estadounidense.

En tanto, la victoria de Max Verstappen el pasado fin de semana realzó las expectativas en torno a la pelea por el Campeonato de Pilotos, ya que ambos McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) fueron descalificados debido a que “el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido”.

De esta manera, el neerlandés le recortó 25 puntos a sus dos máximos competidores en tan solo una carrera, por lo que igualó la línea de Piastri con 366 unidades y quedó a otros 24 de Norris, que lidera el campeonato con 390 puntos y podría sentenciar su título en Qatar.

Cuándo se disputa el GP de Qatar y dónde verlo

El Gran Premio de Qatar se disputará desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre en el circuito internacional de Lusail. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Qatar.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Lusail será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

