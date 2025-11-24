Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

El hermano quiso cumplir su última voluntad y donar sus órganos, pero el hospital no lo aceptó porque faltaba el certificado de defunción

Una anciana en Tailandia, cuyo cuerpo iba a ser cremado, sorprendió al personal de un templo cuando comenzó a golpear el ataúd en el que se encontraba.

Wat Rat Prakhong Tham, un templo budista en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, publicó un video en su página de Facebook en el que aparece una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo ligeramente sus brazos y cabeza.

Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo, dijo que el hombre de la mujer la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada. Pero mientras le explicaba los trámites que debían realizarse, escucharon un leve golpe proveniente del ataúd.

“Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se quedaron atónitos”, contó. Dijo que vio a la mujer "abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo”.

Según Pairat, el hombre señaló que su hermana había estado postrada en cama durante cerca de dos años, cuando su salud se deterioró. La anciana dejó de responder y hace algunos días incluso parecía que ya no respiraba más. El hermano entonces la colocó en un ataúd y realizó el viaje de unos 500 kilómetros a un hospital en Bangkok, al cual la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

El hospital se negó a aceptar la donación de órganos ya que no había un certificado de defunción oficial. Fue entonces cuando decidió cambiar de planes y llevarla al templo, donde ofrecen un servicio de cremación gratuito. Pero chocó con el mismo obstáculo: le exigían el certificado de defunción.

El gerente del templo intentó explicarle cómo debía hacer el trámite, cuando escucharon los golpes en el ataúd. Tras descubrir que estaba con vida la enviaron a un hospital cercano.