Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Ambos nombramientos implican “una continuidad del rumbo”, afirmó la Casa Rosada. En Defensa asume un integrante del Ejército por primera vez desde la restitución democrática

22 de noviembre 2025 · 17:51hs
Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

El gobierno nacional anunció este sábado a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, a partir del 10 de diciembre próximo, cuando ambos asuman sus bancas en el Congreso. Alejandra Monteoliva quedará al frente de Seguridad, mientras que, por primera vez desde la restitución democrática, un militar asumirá en Defensa: el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

La decisión fue comunicada en simultáneo por Bullrich, Petri y la Oficina del Presidente en la red social X. “Milei les agradece por sus a quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, comienza el comunicado, en el que el gobierno asegura que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

“Me toca compartirles que Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió Bullrich en X.

La nueva ministra se desempeñó desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei, como secretaria de Seguridad Nacional.

“Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, afirmó Bullrich sobre su sucesora. “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, agregó.

Bullrich, quien asumirá una banca como senadora por La Libertad Avanza (LLA), también le agradeció a Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia, el que las hace, las paga”.

La funcionaria saliente continuó el mensaje a su sucesora: “Con el liderazgo del presidente y este nuevo desafío para vos, el camino no sólo continúa sino que se proyecta hacia el futuro con más firmeza y convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina seguirá transitando el camino de la seguridad y el orden”.

Un militar al Ministerio de Defensa

En la Casa Rosada también anunciaron la designación de Presti en reemplazo de Petri. Este cambio es más sorpresivo, pese a que era uno de los nombres en danza, porque ahora un militar se hará cargo de la Defensa.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dijeron.

Al respecto, en la Casa Rosada indicaron: “La Argentina potencia que todos soñamos y que los ciudadanos ratificaron en las urnas el 26 de octubre pasado requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

Una vez oficializados los cambios, el presidente tuiteó para respaldar a la nueva conducción de las dos carteras y para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de su gabinete. “Viva la libertad, carajo”, arengó.

También posteó Petri sobre su sucesor: “Muchas felicitaciones y muchas gracias querido teniente general Presti”. Se trata del primer militar desde el final de la última dictadura que ocupará el cargo de jefe de Defensa.

“Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del presidente Milei”, escribió, a su turno, Presti en su cuenta de X.

El padre del nuevo ministro, Carlos Roque Pestri, murió impune. Estaba imputado por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Regimiento 7º de La Plata, del cual estuvo a cargo y tuvo bajo su órbita los centros clandestinos La Cacha, Arana y comisaría 5ª. En total, fue acusado por 44 víctimas.

Reacciones a la designación de Presti

Para el exministro de Defensa nacional Agustín Rossi, la designación de Presti al frente de esa cartera “es un enorme retroceso para la democracia argentina y las Fuerzas Armadas”, que “deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política”.

Al respecto, agregó en su cuenta de X: “Con esta designación, las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno".

A su turno, en Hijos Capital advirtieron: “Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que ese lugar será conducido por un militar. Su padre estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”.

En la agrupación recordaron que durante la dictadura “Carlos Roque Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7º en La Plata, a cargo la represión en el Área 113, y bajo esa órbita funcionaron los centros clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la comisaría 5ª, entre otros”.

