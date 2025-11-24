La Capital | Información General | feriado

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Antes de las fiestas de fin de año, quedará un feriado para hacer escapadas o para aprovechar un descanso extra

24 de noviembre 2025 · 15:12hs
Después del fin de semana largo de noviembre

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

El fin de semana largo de noviembre fue la excusa ideal de muchos para hacer alguna escapada o para aprovechar los días libres para descansar. Lo bueno es que en pocos días, Argentina tendrá otro fin de semana largo producto del último feriado antes de las fiestas de fin de año.

El penúltimo fin de semana largo de 2025 todavía está fresco, pero todos quieren saber cuándo es el turno para, nuevamente, tener un descanso extra pensando en la vorágine de fin de año.

El próximo feriado en Argentina será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que por el régimen de los feriados inamovibles se celebrará en su fecha original sin posibilidad de traslado.

De esta manera, el próximo fin de semana largo será el primero de diciembre y quedará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Los dos feriados que quedan para el 2025 en Argentina son inamovibles:

  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)
  • 25 de diciembre (Navidad).

Nuevo decreto sobre feriados

En agosto, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de este 2025. A partir de este cambio en la regla, se sumaron algunos días extra de descanso.

Para estimular el turismo y generar fines de semana largos, se estableció que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen como los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. Los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día.

Este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Sólo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

Así, los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)
  • 25 de diciembre (Navidad)
