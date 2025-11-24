La Capital | Información General | policía

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

"Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, dijo Nicole V., y argumentó que cursaba una licencia médica que le reducía el sueldo

24 de noviembre 2025 · 19:46hs
La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Nicole V., de 25 años, rompió el silencio tras ser suspendida por la difusión en TikTok de videos considerados “indecentes” utilizando el uniforme de la institución.

La joven aseguró que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Nicole explicó en una entrevista televisiva que el incidente se desató mientras cursaba una licencia médica que, según ella, reduce su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.

Su licencia, además, es por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado debido a un episodio de violencia de género sufrido en junio pasado, el cual le dejó secuelas médicas, incluyendo episodios de epilepsia. “Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la oficial.

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. "Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan", afirmó, y sostuvo que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza.

La oficial ya tomó una decisión: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”.

Mientras tanto, el escándalo escaló a la Justicia Federal, donde un abogado pidió investigar el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual, debido a que la policía sería la figura central de una red de cuentas que monetizan contenido junto a otras mujeres.

Nicole se defendió de estas acusaciones, asegurando que trabaja "de manera particular" y no hay "un proxeneta, no hay una red de trata detrás".

