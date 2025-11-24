Barracas Central fue más guapo que nunca: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

El conjunto de Rubén Insúa derrotó de visitante a Riestra por 1 a 0, con gol de Nicolás Blandi. Clasificó a los cuartos de final y su próximo rival será Unión o Gimnasia

Nicolás Blandi (izquierda) celebra el gol agónico que le dio la victoria a Barracas Central.

Los jugadores estaban exhaustos. Quedaban apenas 4' para que finalice el tiempo suplementario y Tomás Porra se animó. Pasó gambeteando y se la picó a Ignacio Arce. Antes de que la pelota ingrese, la tocó Nicolás Blandi para darle la victoria a Barracas Central sobre Deportivo Riestra. El Guapo lo ganó por 1 a 0, en la cancha del Malevo, y jugando desde los 83' con uno menos, por la expulsión de Guaraz.

Barracas clasificó a los cuartos de final y espera rival , que se definirá entre el ganador de Unión y Gimnasia, partido programado para este lunes, a las 22.

La victoria de Barracas fue elogiable. Se mantuvo de pie pese a la roja que le mostró el árbitro Nicolás Ramírez a Iván Guaraz, por un artero codazo sobre Cristian Paz en la mitad de cancha a 4' de ingresar al campo de juego.

El Guapo terminó los 90' igualado en cero y cuando se esperaba la definición por penales, lo definió.

Desde el banco, al gol decisivo de Barracas

Todo por obra de dos de los futbolistas que ingresaron: Porra y Blandi. El primero tomó la pelota, corrió en diagonal hacia la izquierda, se fue sacando de encima rivales y la tocó sutilmente por sobre la salida de Arce.

La pelota tenía destino de red, pero antes, el centrodelantero Blandi, ex-San Lorenzo, la tocó para el único gol de los octavos de final.

Uno de los que celebró la victoria en el estadio fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ubicado en uno de los palcos.