Lionel Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste la persona que abrió el camino"

El capitán de la selección argentina despidió a un hombre que fue clave para el inicio de su carrera con la camiseta albiceleste

24 de noviembre 2025 · 12:34hs
Messi recordó su largo vínculo con un directivo de AFA que falleció este domingo.

Foto: Instagram/@leomessi.

Messi recordó su largo vínculo con un directivo de AFA que falleció este domingo.

El fin de semana terminó con un triunfo importantísimo para Lionel Messi, pero también tuvo que digerir una mala noticia por la muerte de Omar Souto. Luego del anuncio oficial, el futbolista manifestó este lunes: "Fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí".

El capitán albiceleste expresó su tristeza por la partida de un hombre clave en su trayectoria con la camiseta de la selección argentina. Después de la victoria de Inter Miami decidió rendirle un homenaje en redes sociales y el mensaje ganó repercusión rápidamente.e

"Siempre estuviste presente", escribió la Pulga en su cuenta oficial de Instagram. Allí publicó tres fotos acompañado por Souto en distintas etapas de su carrera, incluida la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

¿Quién era Omar Souto?

Omar Souto tenía 74 años. Aunque no dirigió equipos ni vistió la casaca celeste y blanca, su nombre y su trabajo son una parte importante de la historia de la selección argentina en las últimas tres décadas.

El hombre que aparece al lado de Leo con la Copa del Mundo en una de las fotos publicadas este lunes era el encargado de la logística de todos los planteles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su labor comenzó con los equipos juveniles y ganó responsabilidad a medida que se fue desarrollando el proyecto de formación con sede en Ezeiza.

>> Leer más: El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El gerente de Selecciones Nacionales comenzó a trabajar en 1996 y fue parte de todos los procesos y campañas. Este domingo se confimó su muerte y la entidad dio a conocer la noticia con "enorme pesar y tristeza" por la partida de una figura histórica.

"Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de AFA", manifestaron desde la institución. Así como Messi se hizo eco de la noticia, otras estrellas del combinado nacional como Rodrigo de Paul también lamentaron la partida y recordaron con cariño al colaborador.

¿Qué hizo Omar Souto por Lionel Messi?

"Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la selección", comentó Messi. Así definió la importancia de Omar Souto, aunque no contó en detalle que fue el encargado de buscarlo a distancia para que empezara a jugar en Argentina cuando España esperaba reclutarlo para su propio equipo.

La pesquisa comenzó en 2003, después del Mundial sub 20 de Emiratos Árabes. El gerente empezó a rastrear a la familia en Rosario por la guía telefónica desde un locutorio en Monte Grande. Sólo tenía el apellido y ni siquiera el nombre correcto: creía que la joya se llamaba Leonardo por el apócope. Finalmente consiguió comunicarse con Jorge Messi en Europa y así empezó a gestarse el famoso amistoso con Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors.

"Siempre estuviste presente. Tu huella queda para siempre", afirmó la Pulga en relación a su historia y a la de muchos otros jugadores profesionales. A continuación, concluyó: "Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz".

