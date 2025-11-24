Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026 El volante creativo finalizó su vínculo con la Lepra y hoy piensa continuar su carrera deportiva lejos del parque de la Independencia Por Hernán Cabrera 24 de noviembre 2025 · 11:57hs

Foto: La Capital / Marcelo Rubén Bustamante. Ever Banega fue expulsado en La Paternal y reapareció en el último partido.

Se sabe que las definiciones a nivel futbolístico están estancadas en Newell's. Las elecciones a la vuelta de la esquina, una dirigencia saliente que ya no puede tomar decisiones pensando en el futuro y las incógnitas que genera no conocer cual será el próximo proyecto hacen que la Lepra esté en stand by, incluido el caso de Ever Banega.

En esa zona llena de interrogantes se incluye la situación del último capitán rojinegro. Al igual que otros trece futbolistas, su vínculo finaliza el próximo 31 de diciembre y no se sabe cual será su porvenir en el próximo campeonato.

Desde su regreso a principios de 2024, Banega nunca pudo establecerse como el referente futbolistico y de juego que todos los hinchas leprosos esperaban. De hecho, algunas expulsiones en la previa de partidos muy importantes lo distanciaron del cariño y afecto popular.

¿Dónde jugará Ever Banega? Más allá de que cada agrupación que pelee por ganar las elecciones el próximo 14 de diciembre tiene en mente la continuidad o no del enganche, el propio futbolista comienza a evaluar alternativas para 2026. Entre esas posibilidades que se acercaron apareció el último campeón de la Liga Profesional, Platense.

>> Leer más: Newell's: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó El Calamar lo tiene en carpeta a Ever. El ex Boca y Sevilla, entre otros, no lo ve con malos ojos, teniendo en cuenta que el equipo de Vicente Lopez jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de América, hecho que para sus 37 años sería un gran broche en el cierre de su carrera futbolística.