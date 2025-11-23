Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca

Una pareja que circulaba en moto resultó gravemente herida cuando fue embestida por un auto cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho sucedió a la madrugada de este domingo en Crespo y Biedma.
Una pareja que circulaba en moto resultó gravemente herida cuando fue embestida por un auto cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho sucedió a la madrugada de este domingo en Crespo y Biedma.
Según trascendió, las víctimas del choque fueron un hombre y una mujer que tuvieron que ser trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por fracturas expuestas.
Asimismo, la policía revisó las cámaras de seguridad presentes en el lugar para corroborar cómo fue el hecho. De esta manera, se pudo confirmar que un auto renault sandero color rojo, que circulaba de oeste a este, colisionó contra la pareja en la intersección de Crespo y Biedma.
Finalmente, los agentes dieron con el vehículo en calle Presidente Roca al 3100 y detuvieron a un hombre identificado como Wilson M. de 32 años, quien fue trasladado a la seccional 21.
