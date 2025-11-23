Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca

La Ciudad Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Ovación Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Ovación Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Información General Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

Por Martín Stoianovich Policiales La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Policiales Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Policiales Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Por Florencia O’Keeffe La Ciudad Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

La Ciudad El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El Mundo Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Por Martín Stoianovich Policiales "Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Policiales La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

La Ciudad Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

La Ciudad Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Por Javier Felcaro Política La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Negocios Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Información General Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Economía Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

La Ciudad Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe