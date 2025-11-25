La Capital | Policiales | Asesinato

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Tras un juicio oral, Catriel Orlando Giordano recibió 4 años de prisión por intentar favorecer al acusado de un crimen cometido en 2016 en el barrio Yapeyú

25 de noviembre 2025 · 06:05hs
La condena al policía de la comisaría 7ª se dispuso tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe.

La condena al policía de la comisaría 7ª se dispuso tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe.

A nueve años de un asesinato cometido por dos hombres en moto en las afueras de la ciudad de Santa Fe, un policía de 42 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva por encubrir a uno de los atacantes. La condenada dictada tras un juicio oral que se desarrolló en los Tribunales de la capital provincial concluyó que el uniformado incurrió en el delito de falso testimonio al declarar que, a la hora del ataque, uno de los tiradores se encontraba preso en la comisaría donde él trabajaba. Se dispuso además una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos a lo largo de ocho años.

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti al término de un juicio oral. El policía Catriel Orlando Giordano, de 42 años, fue condenado a 4 años de prisión como autor de los delitos de falso testimonio y encubrimiento. “El hecho que investigamos resulta extremadamente grave”, planteó el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, e indicó que el acusado —que contaba con una condena previa a 15 años de prisión por un delito sexual— es “un funcionario policial que encubrió nada menos que un homicidio y una tentativa de homicidio, a través de una declaración falsa y dando sustento a prueba falsa ante un fiscal”.

El crimen de la Circunvalación

El asesinato en cuestión se conoció en la capital provincia como “el crimen de la Circunvalación”. Ocurrió el 15 de noviembre de 2016 cuando dos atacantes en una moto de alta cilindrada persiguieron y emboscaron a tres hermanos en el barrio Yapeyú, en la zona noroeste de la ciudad. Alrededor de las 14.30, los hermanos Farías iban en su moto por la Circunvalación Oeste, cerca de un predio destinado a un relleno sanitario, cuando se les colocó a la par otra moto negra.

>>Leer más: Un hombre murió al ser atacado a balazos junto a sus dos hermanos en Santa Fe

El que iba en la parte trasera esgrimió un arma, apuntó sin dudar contra los ocupantes de la otra moto y descargó una lluvia de balas. El ataque ocasionó la muerte de Carlos Alberto Farías, de 30 años, atravesado por cinco balazos y rematado cuando ya estaba en el asfalto. En tanto que otro de los hermanos, Gerardo David, de 22, fue alcanzado por dos plomos que le ocasionaron heridas y el tercero resultó ileso.

Por el caso fueron detenidos dos hombres condenados en 2019: Miguel Ángel “Pacotillo” Fernández y Darío Miguel “Miguelito” Bergallo. El primero como el autor de los disparos y el segundo como quien manejaba la moto Falcon de 400 centímetros cúbicos con la que alcanzaron a las víctimas. Tras un juicio oral, un tribunal les impuso a ambos 22 años de cárcel. Entonces, el desarrollo del debate dejó abierta una causa conexa contra el policía Giordano.

Dichos falsos

Según la acusación, “cuando Giordano tuvo que declarar como testigo por su actuación como funcionario de la seccional 7ª ­aseveró falsamente que Bergallo había estado detenido hasta minutos antes de las 18”.

El fiscal Hernández sostuvo que “esa declaración falsa fue realizada para procurar ayudar a Bergallo a eludir la investigación en su contra, lo cual no prosperó porque, finalmente, fue condenado como partícipe necesario de los ilícitos a 22 años de prisión, al igual que el autor del homicidio y de la tentativa de homicidio".

>>Leer más: Detienen a precandidato a concejal del PJ por integrar una banda narco

Giordano no fue el único policía involucrado en la maniobra. En 2021 fue condenada a 3 años de prisión María Josefina Bettique, quien también prestaba funciones en la seccional 7ª y era compañera del policía ahora condenado.

“Bettique fue quien generó el acta de procedimientos apócrifa, con el fin de contribuir a que Bergallo eluda la investigación”, señaló Hernández y agregó que “en su carácter de funcionaria policial, consignó falsamente que Bergallo había sido trasladado a la seccional 7ª”.

Descrédito

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación informó que “en su rol de policía, Giordano se puso de acuerdo con Bettique para plantar prueba falsa y mentir a un fiscal, para así lograr la impunidad de un homicidio y de una tentativa de homicidio. Si no hubiese sido por la pericia del fiscal Jorge Nessier —a cargo de la investigación de esos hechos—, no se hubieran logrado las condenas que se consiguieron”.

Hernández pidió “merituar el descrédito que conductas como la juzgada acarrean para la policía de cara a la sociedad”. En tal sentido, resaltó que “cuando el delito es cometido por un policía, abusando de la investidura que le da pertenecer a esa institución, no solo la posibilidad de que prospere el engaño es mayor, sino que también se incurre en un particular descrédito para la institución policial”.

“¿Qué confianza en la policía de Santa Fe le podemos pedir a las víctimas, cuando fueron dos policías quienes intentaron que el homicidio y la tentativa de homicidio queden impunes?”, consideró, además de subrayar que “no hay muchos precedentes de condenas por falsos testimonios en la provincia de Santa Fe, y menos aún de funcionarios policiales”.

Finalmente, el fiscal concluyó que “la importancia de esta condena radica precisamente en que permite reivindicar que la policía y el servicio de justicia están para proteger, prevenir e investigar”.

El policía contaba además con una condena a 14 años de prisión por delitos contra la integridad sexual, por lo que la fiscalía solicitó la unificación de las penas. Sin embargo, como la anterior no está firme la jueza dispuso que se tenga presente el pedido para cuando corresponda.

Noticias relacionadas
Las tres personas quedaron demoradas luego del conflicto por el control de alcoholemia.

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La familia de Ivana Garcilazo en la primera jornada de la audiencia preliminar

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Detuvieron a un hombre por balear a una mujer en Villa Gobernador Gálvez

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Un hombre recibió cinco disparos en la zona norte y tuvo que ser trasladado al Heca. 

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Lo último

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en el teatro La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en el teatro La Comedia

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

En un contexto de achique de políticas públicas nacionales, el municipio recibe unas 18 consultas y pedidos de ayuda por día

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Por Carina Bazzoni

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado
Opinión

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Ovación
Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs
Ovación

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Entre cuerdas y letras cierra el año con uina gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con uina gala solidaria en La Comedia

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida
Policiales

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti
Ovación

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final
Ovación

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final