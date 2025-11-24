La Capital | Policiales | Rosario

Otro fin de semana agitado en Rosario: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Una joven fue baleada en Villa Gobernador Gálvez, otra fue apuñalada en Empalme Graneros. Además, una mujer denunció a su marido por violencia de género

24 de noviembre 2025 · 16:36hs
Fin de semana agitado en Rosario y la región. Durante este fin de semana se registraron diversos hechos de violencia con una mujer herida de arma de fuego por una pelea con su cuñado y una joven apuñalada en el marco de una pelea callejera.

El primero de los hechos más violentos se dio en Villa Gobernador Gálvez, en donde una mujer de 25 años, identificada como Mónica Isabel C., fue herida de arma de fuego por un cuñado, que escapó del lugar de los hechos, pero fue detenido 24 horas más tarde.

Este caso sucedió el sábado al mediodía del sábado en Crespo y Temporelli. El encargado de relatar los acontecimientos fue el hermano de Mónica. El hombre, llamado Leonel Alejandro C., contó que estaba en el techo de su casa cuando vio a su hermana en la vereda de enfrente discutir con su cuñado, identificado como Luciano Benjamín P., de 25 años, que elevó el tono de la pelea hasta empuñar un arma y dispararle a la mujer.

Leonel acompañó a su hermana hasta el hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez escoltado por la policía. Los médicos del nosocomio diagnosticaron una herida en la pelvis izquierda, aunque fuera de peligro.

Ese mismo día, la policía regresó al lugar del ataque y entrevistó a testigos que apuntaron que Luciano P. estaría escondido en dos viviendas. Los uniformados piden autorización para ingresar a los domicilios y no encuentran al presunto autor de los disparos. Sin embargo, llega José C., padre de la joven herida, y amenaza a Mariana V., madre del fugitivo, manifestando que iba a asesinar a su hijo. Ante esto, José C., de 51 años, es detenido.

El caso continuó el domingo cuando ingresó un llamado al 911 pasadas las 14. El mismo identificaba un grupo de personas en Granaderos a Caballo y Crespo, cuando los agentes llegan al lugar el tumulto de vecinos se dispersa, pero en un posterior rastrillaje identificaron a Luciano Benjamín P., que fue detenido por tentativa de homicidio contra Mónica C. y derivado a la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez.

Violencia de género en el oeste

Este lunes, antes de las 14, Nélida Beatriz G., de 52 años, llamó a la policía para denunciar que su marido, Marcelo David M., de 41 años, la habría agredido con insultos y golpes de puño.

El hecho se dio en la vivienda de ambos en Camilo Aldao al 4300, en el barrio Triangulo, de la zona oeste de Rosario. Sin embargo, al arribo de los uniformados el supuesto agresor se había escapado de la casa.

No obstante, Nélida G. agregó que su marido tendría dos armas de fuego y permite a los policías revisar el lugar. En este procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola Bersa 9 milímetros y un revolver calibre 38, ambos con munición completa. También se llevaron una pistola de aire comprimido con sus balines correspondientes. El hecho quedó registrado en la Comisaría 21ª y a cargo del fiscal Diego Meinero.

Balacera y detención en La Cerámica

Policías llegaron a Mina Clavero y Medrano, en el barrio La Cerámica, al recibir un llamado por una balacera contra una vivienda por calle Mina Clavero. Fue un vecino que alertó la situación minutos antes de las 5.30 del sábado y cuando los agentes llegaron pudieron hallar cinco vainas servidas e impactos en el domicilio indicado.

En tanto, la policía se entrevista con Fernando Andrés P., de 49 años, titular de la casa atacada en Mina Clavero al 1400, que reconoció estar junto a su pareja Macarena R., de 29 años. Al irradiar los datos con la central del 911, desde las oficinas de la fuerza de seguridad indican que la mujer tenía un pedido de captura activo, por lo que se procede a la detención.

Apuñalada en Empalme Graneros

Damaris G., una joven de 24 años, denunció ante la policía que había sido apuñalada por otra mujer en el marco de una pelea callejera en Almafuerte y De Angelis en la noche del sábado.

La víctima no ofrece datos de su agresora, pero afirmó que las heridas fueron provocadas por un cuchillo. Ante esta situación, los uniformados solicitan la asistencia del Sies, que llega al lugar y examina a Damaris G.

Los médicos diagnosticaron múltiples heridas cortantes en el muslo derecho, por lo que deriva a la mujer al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca).

