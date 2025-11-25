La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

Entre jugadores que no continuarán, otros que regresan, refuerzos y juveniles, la zaga leprosa tendrá otro formato en 2026

Uno de los puntos más bajos en la flojísima campaña de Newell's en 2025 fue el rendimiento defensivo. Más allá de un pequeño verano que se dió con la llegada de Cristian Fabbiani en el primer semestre, ayudado por el protagonismo de Keylor Navas , el funcionamiento en líneas generales fue de regular hacia abajo.

Claro que quien deberá definir cada uno de los casos en particular es el mánager y la dirigencia que se avecina a partir del 14 de diciembre. Un repaso generalizado de cada situación en particular muestra a una línea de fondo que dista mucho de lo que se vio en la Liga Profesional que ya finalizó para la Lepra.

Uno de los que no continuaría, gane quien gane, es Luciano Lollo . El ex Estudiantes de La Plata finaliza su contrato en diciembre y, más allá de que fue titular en gran parte del certamen, su flojo rendimiento sobre el final lo dejarían al margen de renovar su vínculo con la institución.

Distinta es la situación de Victor Cuesta , que terminó siendo titular y estando entre lo más aceptable de la pareja de centrales de la defensa. Al ex Independiente también se le termina su lazo con la institución, pero estaría dispuesto a escuchar el proyecto de la nueva dirigencia. Tiene sondeos de varios clubes de Brasil.

Luca Sosa es otro de los zagueros con futuro incierto. Barcelona de Ecuador, propietario de su pase, está dispuesto a recuperarlo antes de que termine el contrato del futbolista con la Lepra en diciembre, aunque la posible salida de varios referentes harían rever la decisión. Eso depende asimismo de lo que decida el nuevo entrenador. Da la sensación que su continuidad es difícil.

Ian Glavinovich regresó ya hace algunos meses de su préstamo a Philadelphia Union en la Major League Soccer (MLS). El zaguero se lesionó en el primer semestre y, de común acuerdo con el equipo estadounidense, decidieron darle de baja al vínculo para su regreso al parque de la Independencia. El marcador central ya está recuperado de la lesión que lo marginó de las canchas estos últimos meses y será una alternativa interesante para el futuro DT.

El último regreso será el de Facundo Mansilla, que finaliza su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y la nueva directiva deberá evaluar su futuro. El zaguero tiene una opción de compra en el contrato con el Ferroviario que difícilmente se ejecute. El club debería desprenderse de 700 mil dólares para quedarse con el futbolista leproso.