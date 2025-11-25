La Capital | Ovación | Newell's

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

Entre jugadores que no continuarán, otros que regresan, refuerzos y juveniles, la zaga leprosa tendrá otro formato en 2026

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de noviembre 2025 · 10:45hs
La última línea de Newells fue uno de los puntos flojos de la temporada.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La última línea de Newell's fue uno de los puntos flojos de la temporada.

Uno de los puntos más bajos en la flojísima campaña de Newell's en 2025 fue el rendimiento defensivo. Más allá de un pequeño verano que se dió con la llegada de Cristian Fabbiani en el primer semestre, ayudado por el protagonismo de Keylor Navas, el funcionamiento en líneas generales fue de regular hacia abajo.

Claro que quien deberá definir cada uno de los casos en particular es el mánager y la dirigencia que se avecina a partir del 14 de diciembre. Un repaso generalizado de cada situación en particular muestra a una línea de fondo que dista mucho de lo que se vio en la Liga Profesional que ya finalizó para la Lepra.

Uno de los que no continuaría, gane quien gane, es Luciano Lollo. El ex Estudiantes de La Plata finaliza su contrato en diciembre y, más allá de que fue titular en gran parte del certamen, su flojo rendimiento sobre el final lo dejarían al margen de renovar su vínculo con la institución.

¿Qué defensores tendrá Newell's en 2026?

Distinta es la situación de Victor Cuesta, que terminó siendo titular y estando entre lo más aceptable de la pareja de centrales de la defensa. Al ex Independiente también se le termina su lazo con la institución, pero estaría dispuesto a escuchar el proyecto de la nueva dirigencia. Tiene sondeos de varios clubes de Brasil.

Luca Sosa es otro de los zagueros con futuro incierto. Barcelona de Ecuador, propietario de su pase, está dispuesto a recuperarlo antes de que termine el contrato del futbolista con la Lepra en diciembre, aunque la posible salida de varios referentes harían rever la decisión. Eso depende asimismo de lo que decida el nuevo entrenador. Da la sensación que su continuidad es difícil.

>> Leer más: Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Ian Glavinovich regresó ya hace algunos meses de su préstamo a Philadelphia Union en la Major League Soccer (MLS). El zaguero se lesionó en el primer semestre y, de común acuerdo con el equipo estadounidense, decidieron darle de baja al vínculo para su regreso al parque de la Independencia. El marcador central ya está recuperado de la lesión que lo marginó de las canchas estos últimos meses y será una alternativa interesante para el futuro DT.

El último regreso será el de Facundo Mansilla, que finaliza su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y la nueva directiva deberá evaluar su futuro. El zaguero tiene una opción de compra en el contrato con el Ferroviario que difícilmente se ejecute. El club debería desprenderse de 700 mil dólares para quedarse con el futbolista leproso.

Noticias relacionadas
El delantero está por ingresar para jugar sus únicos minutos en la primera de Newells.

Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la C

Ever Banega fue expulsado en La Paternal y reapareció en el último partido.

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Armando Méndez, con la camiseta de Lanús, persigue a Maxi Lovera. El lateral fue campeón de la Sudamericana.

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Mateo Silvetti y Lionel Messi celebran la victoria de Inter Miami junto a De Paul y Allende. 

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Lo último

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

La aclaración llega luego de la difusión de un informe que indica que el sur de Santa Fe tiene niveles preocupantes de ese elemento en el agua
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Ovación
La defensa de Newells, un tema a resolver para la próxima dirigencia
Ovación

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newells, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Violencia de género: cuál es el cambio de paradigma que traen las tobilleras electrónicas

Violencia de género: cuál es el "cambio de paradigma" que traen las tobilleras electrónicas

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000