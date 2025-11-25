Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Información General
Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General
La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"
Ovación
Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación
Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
La Región
Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
Información General
Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General
Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General
Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
La Ciudad
Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad
Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad
Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"
La Región
Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Ciudad
Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
Política
Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"
Policiales
A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Ovación
Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"
Información General
Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
La Ciudad
Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
Ovación
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue
Policiales
Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida