La Capital | La Ciudad | Choque

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

El siniestro vial se registró a la altura de calle Wilde, en la zona oeste. El tránsito en la zona estaba restringido y había demoras. Aconsejan evitar la zona

25 de noviembre 2025 · 08:34hs
El choque múltiple sucedió en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El choque múltiple sucedió en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde, mano hacia Rosario
Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Un choque múltiple se registró este martes a primera hora de la mañana en la autopista a Córdoba a la altura de calle Wilde. Según los primeros datos suministrados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se habrían visto involucrados ocho vehículos vehículos sobre el carril que ingresa a Rosario.

Las causas del siniestro no pudieron ser precisadas en este momento, como tampoco el saldo en cuanto a heridos. Desde la APSV indicaron que producto del choque el tránsito era continuo, pero lento debido a que la calzada estaba reducida.

Desde su cuenta en X, el organismo provincial alertaba sobre "calzada reducida a la altura del puente Wilde, mano a Rosario. Importantes demoras por siniestros vial en cadena. Varios vehículos involucrados, de ser posible evitar la zona".

choque en cadena autopista a Córdoba01

>> Leer más: Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

Noticia en proceso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redsegvial/status/1993276472820482463?s=48&t=Tdy_AH1PqGcld2O3vr1UVA&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El excéntrico músico debe iniciar un nuevo tratamiento indicado por su hematóloga 

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Las pulseras o tobilleras electrónicas que la provincia impondrá a denunciados por violencia de género

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Pablo Pino, uno de los invitados para el ciclo Entre cuerdas y letras.

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

A probarse. El sastre se ocupa de que el pantalón y el saco calcen bien.

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Lo último

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Enri Vallejos asumió la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Regional

"Enri" Vallejos asumió la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Regional

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

El nuevo sistema de prevención de casos de violencia llega para reemplazar al botón de pánico. Demandó una inversión superior al millón de dólares

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados
Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newells para 2026

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Ovación
Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial
Ovación

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Violencia de Género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida
Policiales

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida